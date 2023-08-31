انطلاق خامس جولات دوري روشن غدًا بـ4 مباريات

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الجمعة، بـ4 مواجهات، أبرزها كلاسيكو الاتحاد والهلال.

موعد مباريات الغد

وتبدأ الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد أبها، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

ويلعب الفيحاء صد الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند السادسة مساء، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضيفًا على الرياض، عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وفي قمة مواجهات الجولة الخامسة بالدوري، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الهلال عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة الخامسة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ11 نقطة، متساويًا مع التعاون، ثم الاتفاق بـ7 نقاط، يليه النصر، الوحدة وأبها بـ6 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز التاسع بـ5 نقاط، بالتساوي مع الفتح، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرائد والطائي، ثم الخليج والحزم والشباب رصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل الأخدود الترتيب بنقطة واحدة.