انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي سبتمبر المقبل

برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبتنظيم من شركة تحالف؛ تستضيف المملكة معرض سيتي سكيب العالمي تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل” خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، لاستعراض المشاريع العقارية، وزيادة مساهمة الشركات الناشئة في تنمية القطاع العقاري المحلي، وإتاحة الفرصة لكافة الأفراد للبحث عن العقارات والوحدات السكنية، ومناقشة مستقبل القطاع العقاري العالمي والمحلي، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة.

بناء مسكن المستقبل

ويضم معرض “سيتي سكيب العالمي” قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل التي تُسلط الضوء على المدن الذكية، والاستدامة، والتخطيط المعماري، والتحول الرقمي، والتطورات المستقبلية لقطاع العقار، إلى جانب منتدى المحافظ العقارية الذي يُناقش مستقبل القطاع العقاري في مختلف مجالاته كالمساكن، والمتاجر، والمكاتب، كما يتطرق لقطاعات الضيافة، والترفيه، والصناعة، إلى جانب مسرح التصميم والعمارة الذي يكشف التوجهات الجمالية والمعمارية، بالإضافة إلى منتدى مستثمري العقار الذي سيتطرق للمشهد الاستثماري وتقييّم الفرص الاستثمارية، إلى جانب مسرح التقنيات العقارية الذي سيتناول الابتكارات التقنية وتقاطعها مع العقار.

المرأة في قطاع العقار

وسيسلط معرض “سيتي سكيب العالمي” الضوء على المرأة في قطاع العقار، من خلال تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية في مجال التصميم، والعمارة، والقيادة.

ويستضيف المعرض نخبة من المتحدثين مثل: آنا كونيج جيرلمير عمدة ستوكهولم السابقة وعضو مجلس إدارة AGV invest، وميكيل إستابي كبير مسؤولي الابتكار في حكومة كاتالونيا، واللورد جافين بارويل وزير الإسكان والتخطيط السابق في بريطانيا، وجيمس رين الرئيس التنفيذي لوحدة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Colliers، وداغ ديتر الرئيس السابق لشركة Stattum القابضة، وبيل والتون الرئيس التنفيذي لشركة Rockpoint ، والمستثمر بيتر جونز مقدم برنامجي Dragon Den و Shark Tank على قناة BBC ، ولاعب كرة القدم السابق سيسك فابريجاس، والعديد من المتحدثين، حيث إنها فرصة مميزة للاستفادة من خبرات هؤلاء المتحدثين العالميين للمختصين، وطلاب الجامعات في تخصصات الهندسة والعمارة، أو التي تتقاطع مع العقار.

مشاريع عقارية

ويقدم معرض سيتي سكيب العالمي عدداً من الأنشطة المصاحبة كممر رؤية 2030، الذي يُتيح تجربة رقمية تفاعلية للزوار عبر استعراض المشاريع العقارية الكبرى التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى منصة الاتفاقيات التي توفر منطقة مخصصة لتوقيع مذكرات التفاهم وإجراء المقابلات مع الرعاة والعارضين، والإطلاقات الحصرية للمشاريع وأهم الصفقات المبرمة خلال المعرض، والمزاد المباشر الذي يُمكّن الحضور من المشاركة في مزاد الأراضي الإلكترونية والمعروضة في أجنحة المعرض لشراء الأراضي في جميع مناطق المملكة، وصالة ربط الشركات التي تربط أطراف القطاع ببعضهم البعض مع مطورين، وممولين، ومصممين، وذلك بهدف تكوين علاقات مثمرة من شأنها الارتقاء بالقطاع، وإيجاد مشاريع مستقبلية نوعية، كما يُقيم المعرض حفل تخريج مطوري العقار، وجناح سكني الذي يقدم خدمات ومنتجات سكني مُدعمة بباقات متنوعة من حلول تمويلية، وخصومات خاصة، وجلسات حوارية في المجالات الإسكانية التي تهم المواطن السعودي، وتحدي سيتي سكيب للابتكار الذي يهدف إلى تطوير الحلول المبتكرة لتحسين جودة الحياة وتقليل التأثير البيئي للمباني، وتشجيع تطوير مواد البناء، والتقنيات، والممارسات التي تدعم الاستدامة، حيث سيجمع التحدي 100 متسابق من حول العالم وسيتم ترشيح 13 متسابقًا لعرض أفكارهم الإبداعية والمبتكرة على أعضاء لجنة التحكيم، و”روشن هاكاثون” الذي يهدف لابتكار حلول تقنية لقطاع العقار، ويشارك في الهاكاثون 20 فريقًا من شركات التقنية العقارية الناشئة لإيجاد حلول ترتقي بالقطاع العقاري .

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لمعرض سيتي سكيب، كريس سبيلر إلى أهمية وجود المعرض كمنصة مؤثرة للقطاع العقاري قائلًا: “يأتي معرض سيتي سكيب العالمي لاستعراض المشاريع العقارية الفريدة، وتمكين مساهمة الشركات الناشئة في تنمية القطاع العقاري، ومناقشة مستقبل العقار العالمي والمحلي”.

معرض سيتي سكيب

يذكر أن معرض سيتي سكيب يُعد المعرض العقاري الأكبر في العالم حيث أقيم لواحد وعشرين مرة حول العالم، محققًا أصداءً عالية لما يمثله من أهمية في جذب المستثمرين واستعراض المشاريع العقارية الكبرى، حيث تستعد المملكة لإقامة النسخة الاستثنائية من المعرض تحت اسم “سيتي سكيب العالمي” كأول مرة يعقد فيها المعرض بهذا الحجم الضخم تماشيًا مع مكانة المملكة العالمية والرائدة.