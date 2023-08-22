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يُقام أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع

انطلاق مهرجان العلا للتمور سبتمبر المقبل

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
انطلاق مهرجان العلا للتمور سبتمبر المقبل
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن انطلاق مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة ابتداءً من 8 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 2023م.

ويأتي انعقاد النسخة الرابعة للمهرجان استمرارًا لمسيرة تميزٍ، أصبحت من خلالها تمور العلا تشكل علامة بارزة في مهرجانات التمور في المملكة، وهو ما يحقق تنافسية لها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه “رؤية العلا” المتماشية مع رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

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مشاركات واسعة

ويتميز المهرجان هذا العام بمشاركات أوسع من مواقع مختلفة في العلا، حيث يُقام أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك على مرحلتين، تُخصص الأولى في الفترة الصباحية للمزاد التجاري من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر، من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية.

وستُخصص المرحلة الثانية خلال الفترة المسائية لسوق التمور، الذي يُقام في “سوق المنشية” ابتداءً من 13 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر، وذلك من الخامسة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً، حيث سيضم السوق فعاليات تتيح للعائلات والزوار لقاء المزارعين والأسر المنتجة والفنانين المحليين، والاستمتاع بالمأكولات المعدّة بمختلف أنواع التمور.

15 ألف زائر

ويوفر موقع المهرجان الجديد، الفرصة لاستقطاب عددٍ أكبر من المشاركين وزيادة جاذبية الزوار، ويتيح كذلك الفرصة لمزارعي العلا؛ لعرض منتجاتهم واللقاء مع المهتمين بقطاع التمور من المشترين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حيث استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من 15 ألف زائر.

علامة التمور السعودية

ويتيح المهرجان المجال للمزارعين للتسجيل على علامة التمور السعودية، وهي علامة تجارية مسجلة يتم منحها للمنتجين الذين تتطابق منتجاتهم مع المتطلبات الفنية والقياسية التي يحددها المركز الوطني بالاعتماد على اشتراطات الأسواق العالمية وأفضل الممارسات الدولية، كما سيتم اختيار عددٍ من مزارعي العلا للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتمور الرابع في الرياض في نهاية العام 2023م.

تمور العلا

وتُعد تمور العلا رافدًا اقتصاديًا إستراتيجيًا لمزارعيها، وتمتد مزارع النخيل فيها على مساحة 10 آلاف هكتار، وتنتشر بين أرجائها أكثر من مليوني نخلة، ويتجاوز إنتاجها السنوي من التمور 90 ألف طن، حيث تتفرد العلا بتاريخٍ غنيّ في زراعة التمور وتجارتها، وتشتهر بعددٍ من الأنواع المحلية مثل: المبروم، والبرني، والحلوة، والمجدول، وحقق سوق التمور في العلا انتعاشًا كبيرًا في السنوات الماضية، ليصبح أحد أبرز المنتجين في المنطقة.

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