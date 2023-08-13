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وافقت إكواس على تفعيل قوة الاحتياط

انفتاح العسكريين في النيجر على الحوار

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
انفتاح العسكريين في النيجر على الحوار
المواطن - فريق التحرير

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قال وفد الوساطة المكوّن من رجال دين نيجيريين الأحد، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، إنّ النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب العسكري أبلغه باستعداده لحلّ الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.

مسار الدبلوماسية والسلام

وفي التفاصيل، ذكر الشيخ بالا لاو في بيان أنّ قائد الانقلابيين في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه “أنّ بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حلّ الأزمة.

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من المعروف أن الوفد الديني يقوم بهذه الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولّى حالياً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

وكانت إكواس قد وافقت على تفعيل قوة الاحتياط لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري، من دون الكشف عن جدول زمني محدد للتدخل، لكنّها ألغت السبت اجتماعاً طارئاً حول الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

ويحتجز أعضاء في الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال الانقلابي عبد الرحمن تياني، بازوم (63 عاماً) وعائلته منذ 26 يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي.

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