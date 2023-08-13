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لم ترد أنباء عن وقوع إصابات

انفجار في مدينة روسية بسبب مسيرة أوكرانية

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
انفجار في مدينة روسية بسبب مسيرة أوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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كشف حاكم منطقة روسية أن وحدات سكنية تضررت في مدينة بيلجورود بسبب انفجار وقع مساء الأحد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

مسيرة أوكرانية

وذكر فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، عبر قناته على تطبيق تيليجرام: يجري التحقق من أسباب الحادث، مضيفًا أن مسيرة أوكرانية ربما تكون مسؤولة عن الانفجار الذي وقع في بيلجورود.

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وأردف: وفقًا للرواية الأولية، فإن الأضرار وقعت نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.

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