انفجار في مدينة روسية بسبب مسيرة أوكرانية

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كشف حاكم منطقة روسية أن وحدات سكنية تضررت في مدينة بيلجورود بسبب انفجار وقع مساء الأحد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وذكر فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، عبر قناته على تطبيق تيليجرام: يجري التحقق من أسباب الحادث، مضيفًا أن مسيرة أوكرانية ربما تكون مسؤولة عن الانفجار الذي وقع في بيلجورود.
وأردف: وفقًا للرواية الأولية، فإن الأضرار وقعت نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.