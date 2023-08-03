Icon

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 10 مناطق Icon محمد بن سلمان وضع الرياض في مكانة عالمية لا ينافسها فيها أحد Icon انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين Icon إنطلاق فعاليات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا Icon نقل 680 ألف برميل من صافر لسفينة بديلة Icon خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي Icon قتلى وجرحى في اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة Icon الطفلة ديم تنقل فرحتها بأجواء أبها الباردة Icon شاومي تطلق واحدًا من أفضل هواتف الشباب خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتزامن مع درجات الحرارة الشديدة

انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ صباحاً
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يواجه عدد من المواطنين، هذه الأيام، أزمة انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، حيث شكا الكثير من الأمر وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

شكوى من انقطاع الكهرباء

وشكا المغرد عثمان من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا بحي البغدادية الغربية بجدة وذلك على حساب “العناية بالمشتركين لفواتير الاستهلاك وطلبات الإيصال”، قائلًا “ارحمونا يا شركة الكهرباء بحي البغدادية الغربية في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة اليوم ٥ ساعات والآن في هذه اللحظة ثاني مرة صار الموضوع مستمرًا يوميًا في ظل هذه الموجة الحرارية. وبعدها تصدر الفواتير آخر الشهر وكأن الكهرباء لم تنقطع”.

قد يهمّك أيضاً
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص

الديوان الملكي: وفاة تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

الديوان الملكي: وفاة تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

وشكت غدير من قطع الكهرباء في هذا الطقس شديد الحرارة، فيما قال منصور عيد إن الكهرباء انقطعت منذ الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الآن لم تعد، مقدمًا بلاغًا بسبب الأمر.

كما قدم مغرد يدعى البيشي شكوى من انقطاع الكهرباء بين الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الـ3 عصرًا.

رد العناية بالمشتركين

وردت العناية بالمشتركين على شكاوى المواطنين بالقول إنه تم استلام الملاحظات الخاصة بهم وجاري المعالجة العاجلة وعمل اللازم.

وأشارت إلى أنه إذا كان الشخص مستحقًا للتعويض فسيتم تعويضه بشكل آلي، ويمكنك الاطلاع على آلية التعويض عن طريق رابط هيئة تنظيم المياه والكهرباء (هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم