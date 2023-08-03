انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين

يواجه عدد من المواطنين، هذه الأيام، أزمة انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، حيث شكا الكثير من الأمر وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

شكوى من انقطاع الكهرباء

وشكا المغرد عثمان من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا بحي البغدادية الغربية بجدة وذلك على حساب “العناية بالمشتركين لفواتير الاستهلاك وطلبات الإيصال”، قائلًا “ارحمونا يا شركة الكهرباء بحي البغدادية الغربية في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة اليوم ٥ ساعات والآن في هذه اللحظة ثاني مرة صار الموضوع مستمرًا يوميًا في ظل هذه الموجة الحرارية. وبعدها تصدر الفواتير آخر الشهر وكأن الكهرباء لم تنقطع”.

وشكت غدير من قطع الكهرباء في هذا الطقس شديد الحرارة، فيما قال منصور عيد إن الكهرباء انقطعت منذ الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الآن لم تعد، مقدمًا بلاغًا بسبب الأمر.

كما قدم مغرد يدعى البيشي شكوى من انقطاع الكهرباء بين الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الـ3 عصرًا.

رد العناية بالمشتركين

وردت العناية بالمشتركين على شكاوى المواطنين بالقول إنه تم استلام الملاحظات الخاصة بهم وجاري المعالجة العاجلة وعمل اللازم.

وأشارت إلى أنه إذا كان الشخص مستحقًا للتعويض فسيتم تعويضه بشكل آلي، ويمكنك الاطلاع على آلية التعويض عن طريق رابط هيئة تنظيم المياه والكهرباء (هنا).