Icon

صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات Icon قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم Icon 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل Icon هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي Icon لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات Icon تحلل جثث القتلى في السودان ومخاوف من تفشي الأوبئة Icon لقطات بالدرون للأعمال الإنشائية في مطار البحر الأحمر Icon مصدر دخل مميز لصناع المحتوى والصحفيين على إكس Icon انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن Icon إضراب لسائقي سيارات الأجرة ومصرع 5 بجنوب إفريقيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لتجنّب احتمال تدخّل عسكري

انقلابيو النيجر غير مهتمين بعروض الحوار

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
انقلابيو النيجر غير مهتمين بعروض الحوار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن النظام العسكري المنبثق من الانقلاب في النيجر، أصبح غير مهتم بعروض الحوار من دول غرب إفريقيا والولايات المتحدة لتجنّب احتمال تدخّل عسكري بهدف إعادة النظام الدستوري.

الوضع في النيجر

وفي التفاصيل، وقبل يومين من انعقاد قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لبحث الوضع في النيجر، أبلغ المجلس العسكري الجماعة الاقتصادية التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب “أمنية”.

قد يهمّك أيضاً
الكويت تقر موازنة 2023-2024 بعجز متوقع 22 مليار دولار

الكويت تقر موازنة 2023-2024 بعجز متوقع 22 مليار دولار

انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين

انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين

الحرس الرئاسي النيجر

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي “السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة”.

وأردفت الرسالة المؤرّخة الاثنين: تبيّن أن إرجاء زيارة البعثة المقررة” ليوم الثلاثاء “إلى نيامي ضروري (…) في هذا الجو من التهديد بالعدوان على النيجر، وفقًا لفرانس برس.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن هذه الرسالة لم تشر إلى الاتحاد الإفريقي ولا إلى الأمم المتحدة، علمًا أن ممثلين لهما كانوا سيرافقون وفد إكواس الى نيامي.

وفي رسالة أخرى، أفادت الخارجية النيجرية، بأن “التصاريح الدبلوماسية الدائمة” الممنوحة في العام 2023 “لطائرات الدول الصديقة وشركاء النيجر تم تعليقها مؤقتًا”، وذلك من دون تحديد نوع الطائرات ولا الدول المعنية بالقرار.

وكانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد هددت بالتدخل عسكريًّا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، بعدما أطاحه الانقلاب في 26 يوليو.

وهذا التهديد الذي جاء على شكل مهلة لمدّة سبعة أيام حدّدها قادة إكواس للجيش النيجري في 30 يوليو، لم يتم تنفيذه عندما انتهت المهلة مساء الأحد، إذ من الواضح أن المنظمة تفضل سلوك مسار الحوار.

حوار “صعب”

يُضاف تأجيل زيارة وفد غرب إفريقيا إلى مؤشّر آخر هو تعيين رئيس وزراء مدني هو علي الأمين، فيما يعدّ خطوة أولى نحو تعيين حكومة انتقالية.

ورغم الموقف الراهن للعسكريين الانقلابيين، أكد رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يترأس إكواس أيضًا، الثلاثاء أنه والقادة الآخرين في التكتل الإفريقي “يفضلون قرارًا يتم الحصول عليه بسبل دبلوماسية، بسبل سلمية”. لكنه شدد في الوقت نفسه على “عدم استبعاد أي خيار”.

بدورها، سعت الولايات المتحدة، التي تعدّ شريكًا لفرنسا في محاربة الجماعات الجهادية التي تقوّض هذا البلد وجزءًا كبيرًا من منطقة الساحل، إلى الحوار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم