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وسط توقعات باتخاذ خطوات ضد الانقلاب وقادته

انقلابيو النيجر يشكلون حكومة قبيل قمة حاسمة لإيكواس

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
انقلابيو النيجر يشكلون حكومة قبيل قمة حاسمة لإيكواس
المواطن - فريق التحرير

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أعلن قادة الانقلاب في النيجر، اليوم الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة تزامنًا مع انعقاد قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” حيث يتوقع اتخاذ خطوات ضد الانقلاب وقادته في النيجر ولا يستبعد التدخل العسكري.

تشكيل حكومة للانقلابيين

أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي نصب نفسه زعيمًا للنيجر عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازم، عن حكومة جديدة للبلاد وتضم رئيس الوزراء علي الأمين وعشرين وزيرًا، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها هما جنرالان ساليفا مودي ومحمد تومبا في المجلس العسكري الجديد الذي استولى على السلطة، بحسب ما أعلن التليفزيون الرسمي.

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قمة الإيكواس

وفي المقابل يعقد قادة الإيكواس اليوم قمة استثنائية في العاصمة النيجيرية أبوجا، لبحث أزمة النيجر بعد الانقلاب الأخير والإطاحة بنظام بازوم.

وفي وقت سابق، حذرت المنظمة الإقليمية من أنها ستتخذ “قرارات مهمة” خلال القمة، معلنة إعطاء الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية سلمية دون استبعاد التدخل العسكري.

وكان المجلس العسكري في النيجر رفض استقبال وفد من “إيكواس” خلال الأسبوع الجاري كان ينوي زيارة نيامي، وأرجع المجلس العسكري رفضه إلى أسباب “أمنية”.

 

 

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