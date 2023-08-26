انقلاب شاحنة تحمل سيارات فارهة على طريق سريع في بريطانيا

شهد طريق سريع في بريطانيا، حادثًا مأساويًا، حيث انقلبت شاحنة نقل تحمل 9 سيارات فاخرة على طريق مزدوج مزدحم، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

سيارات فارهة على الطريق

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن السيارات الـ9 المتضررة في الحادث شملت طرازات تابعة لشركات مرسيدس وأستون مارتن وبي إم دبليو ولامبورغيني.

إصابة قائد الشاحنة

وأوضحت الصحيفة أنه تم استدعاء شرطة كينت بعد أن انقلبت شاحنة النقل على جزء من الطريق السريع A20 بالقرب من فارنينغهام، في كينت.

وبالفحص، تبين أن سائق الشاحنة أصيب إصابات طفيفة، وقد أغلقت الشرطة الطريق لحين سحب السيارات المتضررة.

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن القيمة الفعلية المقدرة لتلك السيارات الفارهة، أو تكلفة إصلاحها.