انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة ببريطانيا

شهدت أحد الطرق البريطانية، حادثًا مأساويًّا بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل”، حيث انقلبت شاحنة نقل تحمل 9 سيارات فاخرة تشمل سيارات من طراز أستون مارتن ولامبورغيني على طريق مزدوج مزدحم.

أصيب سائق الشاحنة

وبحسب الصحيفة، تم استدعاء شرطة كينت بعد أن انقلبت شاحنة النقل على جزء من الطريق السريع A20 بالقرب من فارنينغهام، في كينت.

وبالفحص، تبين أن سائق الشاحنة أصيب إصابات طفيفة.

وأظهر مقطع فيديو، أرفقته الصحيفة البريطانية مع التقرير، العديد من السيارات الفاخرة، بما في ذلك تلك المصنعة من قبل شركات مرسيدس وأستون مارتن وبي إم دبليو ولامبورغيني، على جانبها بجوار الناقلة التي ظهرت منقلبة على الطريق.

وقد أغلقت الشرطة الطريق لحين سحب السيارات المتضررة، ولم تورد الصحيفة القيمة الفعلية المقدرة لتلك السيارات الفارهة، أو تكلفة إصلاحها.