انهيار أرضي يودي بحياة 3 أطفال في الهند

كشفت وسائل إعلام محلية أن طفلين لقيا مصرعهما وأصيب آخر اليوم الأربعاء، بولاية “أوتارخند” الهندية جراء انهيار أرضى بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

انهيار أرضي

وقالت شبكة “إن دي تي في” الهندية: إن الانهيار الأرضي ببلدة “جوريكند” هو الثاني الذي يضرب المنطقة خلال خمسة أيام، موضحة أن الانهيار تسبب في دفن أربعة أشخاص من أسرة واحدة خرجت إحداهن دون إصابات.

من المعروف أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد 30 آخرون، جراء انهيار أرضي في قرية قريبة خلال شهر أغسطس الجاري.