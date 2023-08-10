انهيار تكاليف شحن النفط مع تراجع الإمدادات العالمية

تراجعت حاجة العالم إلى ناقلات النفط بضغط من خفض كبار المنتجين للإمدادات؛ ما تسبب بدوره في انخفاض حاد للغاية في تكلفة شحن الخام.

انخفاض أسعار شحن النفط

وانخفضت أسعار الشحن باستخدام سفن “أفراماكس” متوسطة الحجم والناقلات العملاقة في الأشهر الأخيرة بشكل حاد للغاية، بالتزامن مع فرض السعودية وروسيا قيودًا على الإمدادات.

وقال ريتشارد ماثيوز رئيس الأبحاث لدى وسيط السفن “إي إيه جيبسون” في تصريحات لوكالة بلومبرغ: “تخفيضات الإنتاج تحد من الطلب في قطاع ناقلات النفط الخام، واضطرابات الإمدادات في العراق ونيجيريا كانت أحد العوامل أيضًا”.

التكلفة اليومية لشحن النفط

يتضح التأثير بشكل خاص على ناقلات أفراماكس، والتي يمكن أن تحتوي عادة على 700 ألف برميل من النفط الخام، حيث تراجعت أسعار شحن النفط على متنها من مستويات قياسية في العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بلغت التكلفة اليومية لسفن أفراماكس التي تعبر البحر الأبيض المتوسط 5905 دولارات، وهذا أدنى مستوى منذ يونيو 2022.

أسعار الناقلات العملاقة

ويقارن ذلك بأكثر من 30 ألف دولار قبل شهر، وفقًا لبيانات من بورصة البلطيق للشحن البحري، وبالمقارنة مع السعر المرتفع للغاية في 25 نوفمبر الذي بلغ 157.7 ألف دولار.

تراجع معدل تكلفة استخدام ناقلات سويز ماكس، التي يمكنها نقل مليون برميل من الخام، من البحر الأسود إلى البحر المتوسط إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2022.

شهدت أسعار الناقلات العملاقة “في إل سي سي”، انخفاضًا أقل وضوحًا، حيث كان هناك تحول نحو استخدام الناقلات العملاقة والسفن الكبيرة الأخرى لنقل النفط من الخليج الأمريكي وغرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية.