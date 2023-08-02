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سقطت على ألواح أسمنت كبيرة ليلًا وتطاير الحطام

انهيار رافعة على رؤوس العمال في الهند ومصرع 20 عاملًا

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
انهيار رافعة على رؤوس العمال في الهند ومصرع 20 عاملًا
المواطن - فريق التحرير

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قتل 20 عاملًا على الأقل في غرب الهند، أمس الثلاثاء، بعد انهيار رافعة فوق طريق سريع قيد الإنشاء خارج مدينة بومباي، على ما أفاد مسؤولون في الهيئة المسؤولة عن الاستجابة للكوارث.

انهيار رافعة في الهند

وفي التفاصيل، سقطت الرافعة على ألواح أسمنت كبيرة ليلًا، وتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، بحسب الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.

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وذكرت هذه الهيئة في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء أنه تم انتشال 20 جثة ونقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى في الهند، وفقًا لما نقلته فرانس برس.

ووثق مقطع فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث عناصر إنقاذ يبحثون في أكوام من العوارض الفولاذية المحطّمة في موقع البناء في تاني في ضواحي بومباي.

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يتوقّع أن يدشن مشاريع أخرى في ماهاراشترا الثلاثاء عن “حزنه” وأمر بدفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

وتكثر الحوادث في مواقع إنشاء البنى التحتية في الهند.

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