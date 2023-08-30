انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة انهيار سقف داخل كلية في منطقة جازان بسبب الأمطار الغزيرة، وسط صراخ وهلع بين الطالبات.
وبينت اللقطات سقوط سقف مستعار –ديكور- وسط حالة من الفزع بين الطالبات، اللاتي يقفن بعيدًا عن مكان انهيار السقف، فيما سمع صوت صراخهن.
بدورها، علقت جامعة جازان على الواقعة، عبر حسابها بمنصة إكس، حيث قال المتحدث الرسمي لجامعة جازان: باشرت فرق الصيانة بالجامعة عصر اليوم الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد، والناتجة عن العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة جازان عصر اليوم.
ووجه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة للرفع بتقرير عاجل عن الحادث.