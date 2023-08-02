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هطلت بولاية النيل الأبيض

انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بولاية النيل الأبيض منذ صباح أمس في انهيار 400 منزل كلي وجزئي بمدينة الجبلين، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

مياه الأمطار

وتفقدت لجنة طوارئ الخريف بالمحلية، الأحياء التي تأثرت بفعل مياه الأمطار، كما وقفت على المصارف الرئيسية والفرعية بالمدينة.

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وقال الأستاذ محمد سليمان عبدالله مدير وحدة الجبلين الإدارية: إن اللجنة تدخلت بشكل عاجل وبمعاونة عدد (اثنين لودر) في توسعة بعض المصارف وإزالة بعض المعابر التي كانت تستخدم لعبور المواطنين في بعض الأحياء من بينها حي الجبل، وذلك لاستيعاب كميات المياه الكبيرة وغير المعهودة والتي فاقت قدرة استيعاب المصارف؛ ما أدى إلى تراكمها في الشوارع والميادين والمساحات وسط الأحياء خاصة حي الجبل والأحياء شرق سوق الكافتيريا، إضافة للأحياء الشمالية من المدينة ومربعي (13) (10).

وأشار مدير وحدة الجبلين الإدارية إلى عمليات إجلاء بعض الأسر الذين سقطت منازلهم بشكل كامل وترحيلهم إلى أماكن آمنة، وأكد أن الإحصائيات الأولية للأضرار الناجمة عن الأمطار تشير إلى سقوط حوالي (400) منزل ما بين سقوط جزئي وكلي.

يذكر أن الأمطار التي هطلت أمس بلغت معدلاتها في مدينة تندلتي 92 ملم.

سيول

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