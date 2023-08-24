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تضرر أكثر من 12 ألف منزل كليًّا أو جزئيًّا

انهيار 9 مبانٍ شاهقة جراء الأمطار في الهند

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
انهيار 9 مبانٍ شاهقة جراء الأمطار في الهند
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن تسعة مبانٍ شاهقة في منطقة كولو في هيماشال براديش، انهارت بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية وسط تحذيرات صادرة عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية من هطول أمطار غزيرة جدًّا في الولاية الهندية الشمالية خلال اليومين المقبلين.

جرفتها الأشجار والأنقاض

وشوهدت العديد من المباني على أحد التلال وقد جرفتها الأشجار والأنقاض، جراء الأمطار الموسمية.

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ونشر رئيس وزراء هيماشال براديش، سوخفيندر سينج سوخو، عبر منصة إكس: حددت الإدارة الخطر ونجحت في إخلاء المبنى قبل يومين.

وتقوم سلطات المقاطعة بالتحقق من مدى الأضرار التي لحقت بالممتلكات، التي كان أحدها يضم مصرفين.

فيضانات مرعبة في الهند تتسبب في انهيارات أرضية 

110 انهيارات أرضية

وذكر نائب مفوض كولو، أشوتوش جارج، أن عملية الإخلاء نفذت قبل أسبوع، حيث كانت المباني عرضة للانهيار بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة، حسبما ذكرت صحيفة تريبيون.

ووقع الحادث في منطقة سوق في آني، تقع على بعد حوالي 75 كيلومترًا من بلدة كولو.

ووفقًا لبيانات حكومة الولاية، تضرر أكثر من 12 ألف منزل كليًّا أو جزئيًّا، وتم الإبلاغ عن أكثر من 110 انهيارات أرضية؛ مما أدى إلى مقتل 224 شخصًا.

مقتل 36 شخصًا في الهند بانهيارات أرضية جراء الفيضانات

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