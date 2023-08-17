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بارد ممطر صيفًا عنوان أجواء عسير

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
بارد ممطر صيفًا عنوان أجواء عسير
المواطن - فريق التحرير

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تعيش منطقة عسير أجواء ماطرة ودرجات حرارة باردة مصحوبة بغيوم، وسط إقبال كبير من المصطافين.

بارد ممطر صيفًا

وقال مراسل قناة الإخبارية ناصر حبتر إن الأمطار هطلت على مدن منطقة عسير دون استثناء وهذا يؤكد على أن جوها “بارد ممطر صيفًا”.

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ولفت إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى 19 درجة مئوية، ومصحوبة بالأمطار المتوسطة إلى غزيرة على كل مدن المنطقة.

تنبيه الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه اليوم، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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