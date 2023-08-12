باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

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أعلن نادي باريس سان جيرمان، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.
ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو مع استعراض لديمبلي بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بلقب كاس العالم 2018 مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.
وأوضح نادي باريس سان جيرمان، أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ26 عامًا، وقع على عقدًا مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم ينتهي في صيف عام 2028، وسيرتدي القميص رقم 23.
وكان ديمبلي مرتبطًا بتعاقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ينتهي في صيف عام 2024، ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مشواره في الموسم الرياضي من الدوري الفرنسي الممتاز، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، بمواجهة لوريان.
🔴 #WelcomeDembélé 🔵 pic.twitter.com/oStfNucixm
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023
Bienvenue dans ta nouvelle maison, Ousmane ! ❤️💙#WelcomeDembélé pic.twitter.com/AgkrvX0feK
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023