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قادمًا من صفوف برشلونة

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي باريس سان جيرمان، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

ديمبلي يوقع لباريس

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان الرسمي على منصة “إكس”، مقطع فيديو مع استعراض لديمبلي بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بلقب كاس العالم 2018 مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

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عثمان ديمبلي
اللاعب الفرنسي – المصدر @Santi_J_FM

وأوضح نادي باريس سان جيرمان، أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ26 عامًا، وقع على عقدًا مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم ينتهي في صيف عام 2028، وسيرتدي القميص رقم 23.

وكان ديمبلي مرتبطًا بتعاقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ينتهي في صيف عام 2024، ويتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

عثمان ديمبلي
اللاعب الفرنسي

باريس سان جيرمان يبدأ الموسم اليوم

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مشواره في الموسم الرياضي من الدوري الفرنسي الممتاز، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، بمواجهة لوريان.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_arab

 

 

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