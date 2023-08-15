Icon

ترامب يعد مفاجأة جديدة للدفع ببراءته من تهمة تزوير الانتخابات Icon شرطي أمريكي يطلق النار على شخص بسبب قلم Icon إلزام المذيعات بالزي الساتر والمظهر المحتشم Icon المشاغب نيمار .. لم يف مع برشلونة ويتحدى رونالدو من جديد في السعودية Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة بفروع مكاتب البنك الإسلامي Icon القضاء الأمريكي يمهل ترامب 10 أيام لتسليم نفسه طواعية Icon المقاصف المدرسية وراء انتشار السمنة بين الأطفال Icon وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
نادي الهلال أعلن اليوم التعاقد معه

باريس سان جيرمان يودع نيمار: ترك بصمة معنا

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
باريس سان جيرمان يودع نيمار: ترك بصمة معنا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البرازيلي نيمار وذلك بعدما أتم انتقاله لنادي الهلال رسميًا اليوم الثلاثاء.

وقال الحساب الناطق باللغة العربية لـ باريس سان جيرمان عبر منصة ” إكس” : ” نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان للتوقيع مع العلال السعودي، في 6 مواسم بالعاصمة، ترك اللاعب الدولي البرازيلي بصمته في تاريخ النادي، شكرًا لك أسطورة النادي على هذه السنوات”.

قد يهمّك أيضاً
الرطيان: لا تلقبوني بـ الدكتور فأنا لم أكمل الثانوية العامة

الرطيان: لا تلقبوني بـ الدكتور فأنا لم أكمل الثانوية العامة

وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك فيصل

وظائف أكاديمية بـ جامعة الملك فيصل

تعليق نيمار بعد التوقيع مع الهلال

ونشر حساب الهلال الرسمي في منصة ” إكس” مقطع فيديو للتعاقد مع النجم البرازيلي حيث قال: ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

وكانت التقارير أشارت إلى أن النجم البرازيلي وقع لـ أزرق الرياض حتى صيف عام 2025.

ومن المتوقع وصول النجم البرازيلي إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري لإقامة حفل ضخم لتقديمه للجماهير ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم