باريس سان جيرمان يودع نيمار: ترك بصمة معنا

ودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البرازيلي نيمار وذلك بعدما أتم انتقاله لنادي الهلال رسميًا اليوم الثلاثاء.

وقال الحساب الناطق باللغة العربية لـ باريس سان جيرمان عبر منصة ” إكس” : ” نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان للتوقيع مع العلال السعودي، في 6 مواسم بالعاصمة، ترك اللاعب الدولي البرازيلي بصمته في تاريخ النادي، شكرًا لك أسطورة النادي على هذه السنوات”.

تعليق نيمار بعد التوقيع مع الهلال

ونشر حساب الهلال الرسمي في منصة ” إكس” مقطع فيديو للتعاقد مع النجم البرازيلي حيث قال: ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

وكانت التقارير أشارت إلى أن النجم البرازيلي وقع لـ أزرق الرياض حتى صيف عام 2025.

ومن المتوقع وصول النجم البرازيلي إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري لإقامة حفل ضخم لتقديمه للجماهير ومن ثم الانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.