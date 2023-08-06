باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال

تواصل إدارة نادي الهلال محاولاتها، لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، لتدعيم صفوف الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

طلبات باريس تُصعب رحيل فيراتي

وأكدت تقارير سابقة أن نادي الهلال توصل لاتفاق مع اللاعب الإيطالي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف لمدة 3 مواسم، كما دخل النادي الأهلي في مفاوضات مؤخرًا، أملًا في حسم الصفقة لصالحه.

وكشف الصحافي بشبكة “ريفيلو” الإسبانية، ماتيو موريتو، آخر تطورات مفاوضات الهلال مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع فيراتي، حيث أكد أن النادي الفرنسي طلب الحصول على مبلغ من 70 لـ80 مليون يورو للموافقة على رحيله.

الاستمرار مع باريس

وأشار ماتيو موريتو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، إلى أن العرض الذي تقدم به الهلال لضم فيراتي أقل بكثير مما يطلبه باريس، حيث وصل إلى 30 مليون يورو، مؤكدًا أن اللاعب قد يستمر مع سان جيرمان.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم، أن فيراتي كان غاضبًا من المدرب الجديد لويس إنريكي، بسبب طريقة إدارته للفريق، لهذا قرر الرحيل، ولكن الإدارة عقدت مناقشات طارئة لحل الأزمة، الأمر الذي قد يدفعه للبقاء.

وكان اللاعب الإيطالي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2012، قادمًا من بيسكارا، وينتهي عقده الحالي في صيف عام 2026.