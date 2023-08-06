باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية انطلاق المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف التعليمية بالرياض بنزيما يدفع حمدالله إلى مغادرة الاتحاد التقديم على برامج الكلية التطبيقية في جامعة القصيم غدًا سيسيه: بيع ساديو ماني ليس لأسباب تتعلق بالكرة مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات في مكة المكرمة الأحساء ضمن المدن الأعلى حرارة في العالم
تواصل إدارة نادي الهلال محاولاتها، لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، لتدعيم صفوف الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت تقارير سابقة أن نادي الهلال توصل لاتفاق مع اللاعب الإيطالي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف لمدة 3 مواسم، كما دخل النادي الأهلي في مفاوضات مؤخرًا، أملًا في حسم الصفقة لصالحه.
وكشف الصحافي بشبكة “ريفيلو” الإسبانية، ماتيو موريتو، آخر تطورات مفاوضات الهلال مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع فيراتي، حيث أكد أن النادي الفرنسي طلب الحصول على مبلغ من 70 لـ80 مليون يورو للموافقة على رحيله.
وأشار ماتيو موريتو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، إلى أن العرض الذي تقدم به الهلال لضم فيراتي أقل بكثير مما يطلبه باريس، حيث وصل إلى 30 مليون يورو، مؤكدًا أن اللاعب قد يستمر مع سان جيرمان.
وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم، أن فيراتي كان غاضبًا من المدرب الجديد لويس إنريكي، بسبب طريقة إدارته للفريق، لهذا قرر الرحيل، ولكن الإدارة عقدت مناقشات طارئة لحل الأزمة، الأمر الذي قد يدفعه للبقاء.
وكان اللاعب الإيطالي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2012، قادمًا من بيسكارا، وينتهي عقده الحالي في صيف عام 2026.