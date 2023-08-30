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بعد تخفيض قيمة الصفقة

باريس يُرحب برحيل مبابي لريال مدريد

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
باريس يُرحب برحيل مبابي لريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورًا بشأن انتقال نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

نهاية التعاقد مع باريس

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتفق على التجديد مع إدارة باريس حتى الآن، وتم استبعاده من الجولة التحضيرية؛ للضغط عليه، إلا أنه أصر على البقاء، قبل أن يعود للمشاركة.

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كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان

مبابي قد ينتقل للريال

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اقتنع بتقديم عرض لضم مبابي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وذلك بعد موافقة رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي على تخفيض المقابل المادي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ناصر الخليفي أبدى ترحيبه بخفض 50 مليون يورو، من أجل إتمام عملية بيع المهاجم الفرنسي هذا الصيف.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

وأضافت “سبورت”: “رغم أن مبابي سيكون لاعبًا متاحًا بالمجان في صيف 2024، إلا أن بيريز مدفوع أيضًا بالأزمة التي يواجهها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد إصابة فينيسيوس”.

وتابعت: “أما باريس سان جيرمان يحاول الاستثمار في بيع كيليان، لمساعدته في حسم صفقة كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت، بالإضافة إلى تجنب عقوبات محتملة تهدد مشاركته في دوري أبطال أوروبا”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد يجهز للإعلان عن صفقة كيليان، وسيتقاضى اللاعب الفرنسي راتبًا سنويًا يبلغ 50 مليون يورو”.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

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