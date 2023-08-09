بالخطوات.. سناب شات يتيح خيار وضع الظلام

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بدأت منصة سناب شات، إتاحة خيار الوضع المظلم (Dark Mode) لجميع مستخدمي نظام أندرويد، وذلك بعد أن كان متاحًا فقط لمشتركي خدمة سناب شات بلس المدفوعة.
ويمكن للمستخدمين تفعيل خيار الوضع المظلم من خلال الخطوات التالية:
ومن الملاحظ غياب خيار التبديل بين الوضعين النهاري والمظلم بشكل تلقائي مع نظام التشغيل حتى الآن، كما هو الحال في معظم التطبيقات الأخرى.
وكانت سناب شات قد أعلنت عن خيار الوضع المظلم في أبريل الماضي، وكان متاحًا لمشتركي الخدمة المدفوعة سناب شات بلس للاستخدام المبكر، قبل أن يتوفر حاليًا لمستخدمي النسخة المجانية من الخدمة.
وتعتبر ميزة الوضع المظلم مفيدة في تقليل إجهاد العين أثناء استخدام التطبيق في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى فوائد أخرى مثل توفير طاقة البطارية.