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بالخطوات.. سناب شات يتيح خيار وضع الظلام

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
بالخطوات.. سناب شات يتيح خيار وضع الظلام
المواطن - فريق التحرير

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بدأت منصة سناب شات، إتاحة خيار الوضع المظلم (Dark Mode) لجميع مستخدمي نظام أندرويد، وذلك بعد أن كان متاحًا فقط لمشتركي خدمة سناب شات بلس المدفوعة.

تفعيل خيار الوضع المظلم

ويمكن للمستخدمين تفعيل خيار الوضع المظلم من خلال الخطوات التالية:

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  • تحديث التطبيق إلى النسخة الأحدث في متجر التطبيقات
  • ثم الذهاب إلى قائمة الإعدادات
  • واختيار مظهر التطبيق (App appearance)
  • ثم اختيار ظلام دائم (Always Dark)
  • كما يمكن التبديل إلى الوضع النهاري بالضغط على خيار ضوء دائم (Always Light).

ومن الملاحظ غياب خيار التبديل بين الوضعين النهاري والمظلم بشكل تلقائي مع نظام التشغيل حتى الآن، كما هو الحال في معظم التطبيقات الأخرى.

ميزة مفيدة

وكانت سناب شات قد أعلنت عن خيار الوضع المظلم في أبريل الماضي، وكان متاحًا لمشتركي الخدمة المدفوعة سناب شات بلس للاستخدام المبكر، قبل أن يتوفر حاليًا لمستخدمي النسخة المجانية من الخدمة.

وتعتبر ميزة الوضع المظلم مفيدة في تقليل إجهاد العين أثناء استخدام التطبيق في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى فوائد أخرى مثل توفير طاقة البطارية.

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