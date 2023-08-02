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تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة Icon السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما Icon بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة Icon احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205.5 ريال Icon أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق Icon وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق Icon

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بتشريف نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان

بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مراسم غسل الكعبة المشرفة، اليوم الأربعاءوالتي حضرها بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

وشارك معه في غسل الكعبة المشرفة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لمراسم غسلها

رفع ستارة باب الكعبة المشرفة استعدادًا لمراسم غسلها

وتأتي هذه المناسبة في إطار اهتمام قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ومن بعده أبناؤه البررة ، وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعظيمهم وعنايتهم بقبلة المسلمين.

بدأت مراسم غسل الكعبة اليوم، بفتح باب الكعبة المشرفة استعدادًا لغسلها، بتهيئة الكوادر البشرية والأدوات الحديثة والمتطورة لغسل الكعبة المشرفة، وتوفير أجود أنواع الدهن المعتق وطيب الورد الفواح والبخور الفاخر بما يليق بقدسية الكعبة المشرفة ومكانتها الراسخة في قلوب المسلمين.

خطوات غسل الكعبة المشرفة

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة ماهر بن منسي الزهراني، أن أعمال الغسل تبدأ أولًا بكنس أرضية الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزجت فيها 10 لترات من ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتق والعود الفاخر، وتبلل بها قطع قماشية لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل.

يعقبها غسل الأعمدة الثلاث داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، ويجري تجفيفها بقطع قماشية ذات مسكات خشبية، وأخيرًا يجري تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطي كامل مساحة الكعبة المشرفة.

عناية واهتمام القيادة والمسؤولين

بدوره وجه الشيخ السديس شكره لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة غسل الكعبة المشرفة.

وأكد الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة بشكل خاص تحظى باهتمام وعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- وذلك من خلال التطوير الدائم والمتابعة المستمرة في كافة المجالات، والتي تؤكد ما تبذله المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما وجه السديس شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة غسل الكعبة المشرفة والجهود المقدمة للحفاظ على أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

كما قدم أيضًا شكره لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على رعايته الدائمة ومتابعته المستمرة للخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

ووجه تقديره وشكره لنائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز وذلك بمناسبة تشرفه بغسل الكعبة المشرفة واهتمامه الدائم بالمسجد الحرام وقاصديه.

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