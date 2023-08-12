بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول جنوب حائل

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وثق مقطع فيديو متداول، حالة من التقلبات الجوية على أحياء جنوب حائل، خلال الساعات القليلة الماضية.
وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول على أحياء جنوب حائل، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف وتبوك تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
في حين يكون الطقس حار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.