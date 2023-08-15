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بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة تسقط أعمدة كهرباء بالليث

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة تسقط أعمدة كهرباء بالليث
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة ونشاطاً للرياح تسببت في تساقط أعمدة الكهرباء جنوب الليث.

تساقط أعمدة الكهرباء

وظهر خلال المقطع، الذي نشره حساب طقس الغربية في منصة إكس “تويتر سابقا”، أحد الأشخاص يحذر مرتادي الطرق من تساقط أعمدة الكهرباء جنوب الليث، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حار على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وحائل.

 

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