بالفيديو.. انهيار واختفاء منزل في نهر هائج

وثق مقطع فيديو متداول، انهيار منزل مكوّن من طابقين في ألاسكا بالمياه الهائجة، الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الولاية الأميركية، التي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

وأظهر الفيديو انهيار المنزل الواقع في جونو عاصمة ألاسكا، وانجرافه في نهر مندنهال.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات من جرّاء الحادث، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وقالت السلطات في ألاسكا، إن المياه في النهر تجاوزت الحد الأقصى يوم السبت، والذي كان مسجلا في يوليو 2016.

وبحسب نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة، إلا أنها كانت قوية جدا هذه السنة، مضيفة أن “مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل”.

Watch as a house collapses into a river in Alaska, as shocked onlookers watch on.

The city of Juneau says there have been no reports of death or injury.

Find more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/Wmezigwecl

— Sky News (@SkyNews) August 7, 2023