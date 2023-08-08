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بالفيديو.. انهيار واختفاء منزل في نهر هائج

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
بالفيديو.. انهيار واختفاء منزل في نهر هائج
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، انهيار منزل مكوّن من طابقين في ألاسكا بالمياه الهائجة، الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الولاية الأميركية، التي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

انهيار منزل بالكامل

وأظهر الفيديو انهيار المنزل الواقع في جونو عاصمة ألاسكا، وانجرافه في نهر مندنهال.

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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات من جرّاء الحادث، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وقالت السلطات في ألاسكا، إن المياه في النهر تجاوزت الحد الأقصى يوم السبت، والذي كان مسجلا في يوليو 2016.

فيضانات مفاجئة

وبحسب نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة، إلا أنها كانت قوية جدا هذه السنة، مضيفة أن “مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل”.

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