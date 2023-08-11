بايدن: حرائق الغابات في هاواي كارثة كبرى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم: إن حرائق الغابات في هاواي كارثة كبرى، مفرجًا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة، بعدما أودت النيران بحياة 36 شخصًا على الأقل ودمرت بلدة تاريخية.
وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون إن 36 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، بسبب حرائق الغابات التي تجتاح جزيرة ماوي إحدى جزر ولاية هاواي.
ووقعت الوفيات في مدينة لاهاينا، الوجهة السياحية الرئيسية للجزيرة، في الوقت الذي عززت فيه الرياح القوية الناجمة عن إعصار “دورا” من اشتعال النيران.
والحريق هو أحد الحرائق العديدة المستمرة التي دمرت أحياء بأكملها وسوتها بالأرض.
وأُجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم وأُعلنت حالة الطوارئ.