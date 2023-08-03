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يواجه تهمًا ذات طابع جنائي

بايدن: لن أتابع محاكمة ترامب اليوم

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
بايدن: لن أتابع محاكمة ترامب اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه لن يتابع محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يواجه تهماً تتتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي، لقلب نتائج انتخابات 2020، بحسب ما أفاد موقع “الشرق”.

وقبل ساعات من مثوله أمام محكمة في واشنطن، قال اتهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الديمقراطيين باستخدام القضاء “كسلاح ضده”.

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وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: إن الرئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه “بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها” لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.

وأضاف: “الديمقراطيون لا يريدونني مرشحًا ضدهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق”.

محاكمة ترامب

وفي وقت سابق من اليوم، وضعت حواجز معدنية خارج قاعة المحكمة الفيدرالية، اليوم الخميس، حيث ستتم تلاوة التهم الموجهة إلى ترامب رسميًا، ويواجه ترامب بالفعل قضيتين جنائيتين أخريين، بينما يستمر في حملته الانتخابية ضمن السباق للبيت الأبيض لعام 2024.

وسيُتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسميًا في جلسة استماع بالمحكمة الخميس بتهمة التآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

 

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