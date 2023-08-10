بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن، غضب الجمهوريين بتخصيصه تمويلاً إضافيًا لأوكرانيا، حيث طالبوه بتفاصيل أكثر عن التمويل.

ونقلت “فوكس نيوز” عن عضو الكونجرس عن نورت كارولينا دان بيشوب قوله: “لا يمكننا الاستمرار في ضخ الأموال لدعم هذا الصراع دون مساءلة ولا شفافية. لقد سئم الأمريكيون من اندفاع واشنطن إلى حروب لا نهاية لها”.

وأشار بيشوب إلى أن الجمهوريين الذين دعموا مساعدة أوكرانيا في الماضي “ليس لديهم أدنى فكرة” عما يريده بايدن الآن ويطالبون بتفاصيل أكثر حول تمويل كييف.

وفي وقت سابق، قالت عضو الكونجرس، مارغوري تايلور غرين، إن الولايات المتحدة غير ملزمة بتمويل أوكرانيا عندما تعاني بدورها من مشاكل كبيرة في جيشها.