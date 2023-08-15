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وجه بتوفير المساعدات للمتضررين من الحرائق

بايدن يسافر هاواي في أقرب وقت ممكن

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
بايدن يسافر هاواي في أقرب وقت ممكن
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيسافر إلى هاواي في أقرب وقت ممكن، وفقا لتقارير إعلامية.

حرائق هاواي

وأردف جو بايدن: وجهت بتوفير كل المساعدات للمتضررين من حرائق هاواي.

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وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لديها 300 عنصر على الأرض الآن في هاواي.

ووصل عدد القتلى في حرائق الغابات الكارثية في جزيرة ماوي في هاواي إلى 96 شخصًا، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

جامعة نايف العربية

وبحسب ما نقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية، ذكر مسؤولو مقاطعة ماوي، أن عمليات البحث والإنقاذ جارية، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في عدد القتلى.

حرائق الغابات في كاليفورنيا

من جانبه، قال حاكم هاواي جوش جرين: سأخبركم بهذا، كطبيب، إن المشهد مروّع في ماوي، أتوقع أن ترتفع الأرقام، مضيفًا أيضًا أن أكثر من 2700 مبنى قد دُمِر في مدينة لاهينا وأن الخسائر تقدر بنحو 5.6 مليارات دولار.

حرائق الغابات
حرائق الغابات

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