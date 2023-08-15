بايدن يسافر هاواي في أقرب وقت ممكن

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيسافر إلى هاواي في أقرب وقت ممكن، وفقا لتقارير إعلامية.
وأردف جو بايدن: وجهت بتوفير كل المساعدات للمتضررين من حرائق هاواي.
وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ لديها 300 عنصر على الأرض الآن في هاواي.
ووصل عدد القتلى في حرائق الغابات الكارثية في جزيرة ماوي في هاواي إلى 96 شخصًا، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.
وبحسب ما نقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية، ذكر مسؤولو مقاطعة ماوي، أن عمليات البحث والإنقاذ جارية، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في عدد القتلى.
من جانبه، قال حاكم هاواي جوش جرين: سأخبركم بهذا، كطبيب، إن المشهد مروّع في ماوي، أتوقع أن ترتفع الأرقام، مضيفًا أيضًا أن أكثر من 2700 مبنى قد دُمِر في مدينة لاهينا وأن الخسائر تقدر بنحو 5.6 مليارات دولار.