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زيلينسكي أكد أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر

بايدن يعطي الضوء الأخضر لتدريب طيارين أوكرانيين على إف-16

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
بايدن يعطي الضوء الأخضر لتدريب طيارين أوكرانيين على إف-16
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعطى الضوء الأخضر لدفع ودعم جهود مشتركة مع أوروبا لتدريب طيارين أوكرانيين على تشغيل مقاتلات من طراز “إف-16”.

تدريب الطيارين

وذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي: “لقد أعطى الرئيس جو بايدن الضوء الأخضر للسماح ببدء التدريب ودعمه للمضي قدمًا، ولكن ليس لدي ما أضيفه في الوقت الحالي بخصوص تدريب طيارين معين”.

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وفي 2 أغسطس الجاري، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ووفقًا لوزارة الدفاع الأوكرانية، سيستغرق البرنامج التدريبي ستة أشهر على الأقل، وقد يتم في الدنمارك أو هولندا.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في 16 يوليو الماضي، أن الدول الأوروبية ستحصل على موافقة الولايات المتحدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين المقاتلين على استخدام طائرات “إف- 16” المقاتلة.

ولفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن ظهور طائرات مقاتلة “إف-16″ القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ”ناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

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