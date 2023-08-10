بايدن يهاجم صحفي ويصف سؤاله بالـ خسيس

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بيتر دوسى بطرح سؤال خسيس، بعدما سأله عن المزاعم بأنه تحدث هاتفيًا كثيرًا مع مساعدين لنجله هانتر بايدن في عمله التجارى نحو 20 مرة.

زيارة بايدن لمزرعة

وذكرت مجلة نيوزويك، أن بايدن كان يتحدث إلى الصحفيين، أمس الأربعاء، خلال زيارة لمزرعة رياح في نيومكسيكو. وقال إنها كانت نموذجاً رائعًا لمساعدة إدارته في تعزيز الوظائف والاستثمارات الخضراء عبر الولايات المتحدة.

وكان الجمهوريون يركزون بشكل كبير على التحقيق فى صلة بايدن بالتعاملات التجارية لنجله، وذلك بعد اتهامات باستغلال النفوذ. وأطلقت لجنة الرقابة بمجلس النواب تحقيقًا حول التعاملات التجارية لعائلة بايدن فى يناير الماضى، بعد فوز الجمهوريين بالأغلبية فى مجلس النواب. وقد نفى بايدن مرارًا ارتكاب أى مخالفات، وأصر البيت على أن بايدن لم يجرِ أعمالاً مع نجله أبدًا.

WATCH: Biden snaps at Fox News' Peter Doocy when asked about allegations that he talked business with his son Hunter's associates. https://t.co/cQRereozAG pic.twitter.com/Dku7Nk7IeU — Fox News (@FoxNews) August 10, 2023

هجوم بايدن على صحفي

ووجه الصحفى دوسي حديثه لبايدن، وقال إن هناك شهادة الآن حيث يزعم واحد من أربعة مساعدين سابقين لنجلك أنك كنت تتحدث عبر مكبر الصوت على الهاتف كثيرًا معهم في الأعمال التجارية. فقاطعه الرئيس قائلاً: “لم أتحدث في العمل التجاري مع أحد. كنت أعلم أن لديك سؤال خسيس”.

ورد الصحفي دوسي قائلا: ماذا؟ لماذا هو سؤال خسيس”، فأجاب بايدن، “لأنه ليس حقيقيًا”.

وكان مذيع فوكس يشبر إلى تصريحات أدلى بها ديفون أرتشر، أحد مساعدي العمل السابقين لهانتر بايدن، والذي أدلى بشهادته أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب فى 31 يوليو الماضي في جلسة مغلقة.