Icon

بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي Icon حكام مباريات اليوم في دوري روشن Icon ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الإيراني Icon تشيلسي يحسم صفقة روميو لافيا Icon حقل تزهو بتنوعها الطبيعي وموقعها الفريد بين البحر والكثبان الرملية Icon الأرصاد: أمطار على المدينة المنورة حتى الـ9 مساءً Icon إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وبرد وسيول Icon سيناريو الموسم الماضي يقلق الشباب Icon أحمد حجازي يحسم جدل فسخ تعاقده مع الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن الرياضية طبقت دوائر الاهتمام في خبر نيمار

بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
بتال القوس يرد على الشريان : راجع قواعد الصحافة احفظها ولا تفكر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رد رئيس تحرير صحيفة الرياضية بتال القوس على الإعلامي داود الشريان بشأن تغطية الصحيفة لصفقة انتقال اللاعب نيمار إلى نادي الهلال داعيًا إياه إلى مراجعة قواعد الصحافة، مشيرًا إلى أن الصحيفة غطت الصفقة ومنحت لها مساحة تتلاءم مع دوائر الاهتمام.

انتقادات الشريان

وكان الشريان علق على تغطية الصحيفة لخبر نيمار حيث قال: على مقاعد الصحافة تعلمنا مصطلح دوائر الاهتمام في صناعة الأخبار وإعلان نادي الهلال السعودي الثلاثاء الماضي عن ضم اللاعب نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق دخل إلى أولى دوائر الاهتمام في صحافة العالم أو كما قال الهلال “الموهبة الرائعة التي تجذب انتباه الجميع ” وإن شئت الدنيا! ثم يأتي بعض الصحف الرياضية في السعودية ويضع الخبر في الأذن اليسرى فهذا بحاجة إلى دورة تدريبية في معنى ” دوائر الاهتمام”. وأنا مستعد أدرب مجانًا!”.

قد يهمّك أيضاً
لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق هاواي

لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق هاواي

أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية

أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية

رد بتال القوس

ورد بتال القوس بالقول: يا داود تعال نراجع قواعد الصحافة ونذاكر مع بعض.. هل الخبر الرئيسي (المانشيت) الصادر يوم الثلاثاء ينفع أن يكون رئيسيًا (مانشيت) ليوم الأربعاء ما لم تكن فيه تفاصيل جديدة؟ الجواب: لا.. احفظها ولا تفكر في فهمها.. لما سيأتي.

وتابع أنه في يوم الاثنين انفردت الرياضية بخبر الصفقة الكبرى مع نيمار.. كان مانشيت صفحة أولى بتفاصيله عنوان: “الساحر .. هلاليًا” على ثمانية عمود.. وتغطية (غير قصة المانشيت الخبرية) في ثلاث صفحات داخلية .. ومتابعة آنية لحظة بلحظة للمستجدات على موقع الرياضية الإلكتروني.. ومنصاتها المختلفة ولاحقًا بعد يوم كامل أعلن مركز الهلال الإعلامي الخبر

تساءل القوس: هل أعلن خبرًا جديدًا؟ لا. هل يستحق أن يكون مجددًا مانشيت بدون مستجدات خبرية؟ الجواب: لا.. لماذا؟ لأن دوائر الاهتمام في الخبر تبدأ كبيرة.. ثم تصغر حتى تختفي.

وتساءل: هل المتابعة اللاحقة بدون مستجدات في الصحافة تستحق مانشيت؟. لا تهز رأسك.. الجواب: لا هل تابعت الرياضية ومنصاتها الصفقة الكبرى؟ نعم والقصص الصحافية مرفقة.. والانفوجرافيك. وختم بقوله:” هل فهمت؟ مؤكد لا.. لأنك مدرعم”.

أنصار الرياضية

وأثارت تغريدة الشريان حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض حيث رأى فريق أن ما ساقه الشريان صحيح وأن الصحيفة لم يحالفها الحظ في تغطية الصفقة الكبيرة في حين رأى فريق آخر أن الشريان يبالغ في الحديث عن الأمر وأن الصحيفة قامت بالتغطية بشكل متوازن وأفردت للخبر مساحات مهمة.

ومن بين أنصار القوس قال ناصر بن هلال الميان: بتال القوس الوحيد في الإعلام الرياضي المهني لعدة أسباب حيث بدأ مهنيًّا من الميدان وكافح لذلك وهو متحدث لبق ولغته سليمة وقد جمع الذكاء في الحوارات فلذلك هو من يستحق أن نطلق عليه (إعلامي) هناك ثلّة قليلة لكن لم يسترسلوا في الإعلام فاختفوا بالرّغم من احترافيتهم فلذلك النقاش في هذه الأمور يتفوّق فيها بتّال وإن كان هناك اختلافات فهي لا تجعل الثناء عليه باطلًا.

فيما قال رائد العضياني: داود الشريان لديه مشكلة مع الكوادر والكفاءات السعودية وله تجربة مريرة مع التلفزيون السعودي حين كان رئيسًا تنفيذيًا وحدثت مهازل أوقفها وزير الإعلام حينذاك بقرار إعفاء الشريان من منصبه.

رد غير مقنع

من جانبهم عبر بعض الإعلاميين عن تأييدهم لموقف الشريان حيث قال خالد الودعاني: رد غير مقنع يا بتال!! أتعلم لماذا؟ لأن الألوان هي من تتحكم بصحيفتك وليست قواعد الصحافة فيما قال تركي الشهري: صراحة يا بتال بدون مجاملة تعصبك أحيانًا ظاهر.

من جانبه قال خالد العريفي: إن داوود الشريان خبرة عظيمة آلمه تعامل الرياضية وانتقاء الزاوية وغياب المهنية والغيرة الانتمائية. حيث تولّى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية كما تقلد عددًا من المناصب خلال مسيرته المهنية منها نائب مدير عام قناة العربية ومدير عام مجموعة إم بي سي ورئيس تحرير موقع العربية نت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار