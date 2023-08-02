بتمويل سعودي.. علاج مرضى الأورام في السودان

ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تطوير مستشفى مروى لعلاج الأورام، والتي تعد من أكبر مراكز الأورام في السودان، وذلك ضمن مشروعات البنية التحتية التي تمولها السعودية.

ونشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو يوضح إسهامات الصندوق السعودي للتنمية لتحقيق الصحة والسلامة والأهالي.

ولفت التقرير المصور إلى استخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد وأحدث الآلات لتقديم خدمات طبية عالية المستوى لمواطني الولاية الشمالية ورعايتهم على مدار 24 ساعة.

ويضم مركز الأورام أحدث أجهزة التشخيص والعلاج بالإضافة إلى معمل القياسات الإشعاعية والذي يعد الوحيد من نوعه في السودان.