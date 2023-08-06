بث نزال في قفص بين ماسك وزوكربيرغ على منصة إكس

يسعى ملياردير قطاع التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك لخوض نزال في قفص مع مواطنه ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ.

تفاصيل النزال

وغرد ماسك على منصة تويتر، التي غيّر اسمها إلى منصة إكس، اليوم، أن من المنتظر أن يتم بث النزال مباشرة على المنصة، على أن يتم التبرع بالإيرادات لأفراد سابقين من الجيش الأمريكي، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

ولم يرد رد من زوكربيرغ بعد، غير أن منشور ماسك ظهر في وقت يوافق وقتًا متأخرًا للغاية من الليل في سان فرانسيسكو.

من المعروف أن زوكربيرغ (39 عامًا) يتدرب مع مدربين على الرياضات القتالية، ويبدو أكثر لياقة من ماسك (52 عامًا). وكتب الأخير أنه يقوم حاليًّا برفع أثقال خلال العمل؛ لأنه لا يجد وقتًا للتدريب.

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك يتولى مناصب من بينها رئاسة شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، كما أنه لا يزال يتخذ العديد من القرارات بشأن بخدمة تويتر التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.

وظهر احتمال وقوع النزال لأول مرة في يونيو الماضي عندما تحدى ماسك زوكربيرغ وقبل الأخير التحدي.

الإعداد للنزال فعليًّا

وفي أعقاب الضجة التي أثيرت في البداية، سادت فترة صمت لدرجة جعلت الكثيرين يتشككون في أن المليارديرين سيلتقيان في الحلبة، غير أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت حاليًّا أن النزال يجري الإعداد له فعليًّا.

وكان زوكربيرغ كتب قبل أيام قليلة، في خدمة ثريدز المملوكة لمجموعة ميتا، التي تعد بديلًا لخدمة تويتر، أن لديه في حديقته حاليًّا هيكل حلبة مثمن الأضلاع، حيث يتم خوض المعارك من مختلف فنون القتال المختلطة في قفص ثماني الأضلاع.

من المعروف أن العلاقة بين ماسك وزوكربيرغ متوترة بالفعل منذ بضعة أعوام. وأفادت تقارير إعلامية بأن أحد أسباب هذا التوتر تدمير أول قمر اصطناعي لشركة فيسبوك في عام 2016 بسبب انفجار صاروخ من إنتاج شركة سبيس إكس التي يملكها ماسك، الأمر الذي جعل مجموعة فيسبوك تتخلى عن خطط إطلاق قمر اصطناعي بعد هذه الواقعة.

وفي أعقاب هذه الواقعة، انتهز ماسك العديد من الفرص لإثارة غضب زوكربيرغ، منها على سبيل المثال عندما ادعى أن فهم زوكربيرغ عن الذكاء الاصطناعي محدود.