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مع تقنية البث الإذاعي الرقمي +DAB

بحضور وزير الإعلام .. تدشين أكاديمية الإذاعة والتليفزيون للتدريب

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
بحضور وزير الإعلام .. تدشين أكاديمية الإذاعة والتليفزيون للتدريب
المواطن - فريق التحرير

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دشنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب وتقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”، وذلك بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

تقنية البث الإذاعي الرقمي

ونشرت هيئة الإذاعة والتليفزيون عبر حسابها بموقع “إكس” مقطع فيديو يرصد تدشين وزير الإعلام سلمان الدوسري تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”.

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كما دشن الدوسري أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب مع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

مواكبة التطور التقني

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن الهيئة تحرص على مواكبة التطور التقني، لذلك نسعد اليوم بتدشين تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB”.

أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب1

وأضاف الحارثي أن نجاح أي مؤسسة إعلامية سعودية يعد نجاحًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون، مشيرًا إلى أنه تاريخيًا كانت الهيئة حاضنة للكثير من المواهب والنجوم.

 

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