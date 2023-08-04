بدء أعمال تأهيل وتطوير طريق النفود بالرياض

تعمل أمانة منطقة الرياض على تأهيل وتطوير شمال طريق النفود عند تقاطعه مع طريق ديراب، وشملت الأعمال إنشاء نفق بطول 1.600 متر وجسر التفافي بمسافة 950 مترًا عند تقاطعه مع طريق ديراب؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفاتها برفع كفاءة الطرق.

تصريف سيول

وأوضحت الأمانة أن الأعمال تشمل تنفيذ شبكة تصريف سيول بطول 5,000 متر، ومسارات للخدمة على طريق النفود بطول 4,850 مترًا، إلى جانب أعمال سفلتة بمساحة 225,000 متر مربع، وثلاث تقاطعات محكومة بإشارات مرورية.

كما تتضمَّن تطوير أرصفة بمساحة 82,850 مترًا مربعًا، و4 مداخل لربط طريق النفود بحيي أحد وعكاظ، وتركيب 360 عمود إنارة، و289 لوحة طرق قياسية، وزراعة ما يزيد على 550 شجرة ومسطحات خضراء تصل إلى 6.200 متر مربع.

جودة الطرق

وأوضحت الأمانة أن مشروع تطوير وتأهيل طريق النفود جاء انسجامًا مع خططها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الطرق في العاصمة ورفع مستوى السلامة المرورية فيها والإسهام في انسيابية حركة المركبات.