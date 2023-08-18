بدء إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي بالطائف

وافقت هيئة التراث على قرار نزع ملكية القصر الحديدي “الصبان” في محافظة الطائف، لصالح مشروع المسابقة المعمارية للقصور التاريخية بالمحافظة، وفقًا للمنطقة المحددة بالمخطط الخاص بمشروع المسابقة المعمارية للقصور ذات الأهمية التاريخية والمعمارية في محافظة الطائف لعام 2023.

قرار هيئة التراث

هذا ويأتي قرار الدكتور ياسر الحريش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بنزع ملكية قصر الصبان التاريخي والذي بني منذ أكثر من 100 عام، والذي كان مملوكًا لوزير المالية الأسبق محمد سرور الصبان عام 1927م- 1345هـ، والذي يعد معلمًا تاريخيًّا في المنطقة، وذلك ضمن مخطط السعودية للحفاظ على القصور ذات الأهمية التاريخية والمعمارية في الطائف.

ونص القرار على تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من صدور هذا القرار.

وشدد القرار على دعوة أصحاب هذه العقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية القصر الحديدي لتقديم مستندات تملُّكهم لها، كما يجوز لهم التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.