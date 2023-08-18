Icon

الإرياني: مليشيا الحوثي تضلل الرأي العام بشأن ما ينهبه من إيرادات النفط Icon شراكة سعودية هندية في الاقتصاد الرقمي والتقنية Icon الابتكار وريادة الأعمال على طاولة مباحثات السواحه مع قادة الاقتصاد Icon الفتح يتفوق على الأخدود بهدفين في الشوط الأول Icon قصة مؤثرة لفتاة تعود لمنزل والدها بعد وفاته بـ 12 عامًا Icon 3 ملايين دولار تعويضًا عن حبسه ظلمًا 19 عامًا Icon 3 لاعبين مرشحين لمغادرة الهلال بعد ضم ياسين بونو Icon مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية Icon 120 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في بريطانيا Icon موعد مباريات الدوري السعودي غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وفقًا لمخطط الحفاظ على القصور التاريخية

بدء إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي بالطائف

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
بدء إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي بالطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافقت هيئة التراث على قرار نزع ملكية القصر الحديدي “الصبان” في محافظة الطائف، لصالح مشروع المسابقة المعمارية للقصور التاريخية بالمحافظة، وفقًا للمنطقة المحددة بالمخطط الخاص بمشروع المسابقة المعمارية للقصور ذات الأهمية التاريخية والمعمارية في محافظة الطائف لعام 2023.

قرار هيئة التراث

هذا ويأتي قرار الدكتور ياسر الحريش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بنزع ملكية قصر الصبان التاريخي والذي بني منذ أكثر من 100 عام، والذي كان مملوكًا لوزير المالية الأسبق محمد سرور الصبان عام 1927م- 1345هـ، والذي يعد معلمًا تاريخيًّا في المنطقة، وذلك ضمن مخطط السعودية للحفاظ على القصور ذات الأهمية التاريخية والمعمارية في الطائف.

قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد يضم كيبا لموسم

ريال مدريد يضم كيبا لموسم

ضبط مقيمين روجا 17.780 قرصًا خاضعًا للتداول

ضبط مقيمين روجا 17.780 قرصًا خاضعًا للتداول

ونص القرار على تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وتسمية الممثلين في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من صدور هذا القرار.

وشدد القرار على دعوة أصحاب هذه العقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع نزع ملكية القصر الحديدي لتقديم مستندات تملُّكهم لها، كما يجوز لهم التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار