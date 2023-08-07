بدء إجراء المقابلات للمرشحين على الوظائف التعليمية بتعليم المجمعة

بدأت إدارة تعليم المجمعة إجراءات المقابلات الشخصية للمُرشحين والمُرشحات للوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني، ذلك بمتابعة مباشرة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، الذي زار مقر اللجان، واطلع على أعمالهم، والتقى بالمرشحين ورحب بهم وهنأهم ودعا لهم بالتوفيق في خدمة الوطن.

الخطة الزمنية

وأكملت الإدارة في وقت سابق إعداد الخطة الزمنية لاستقبال المُرشحين والمُرشحات، وتخصيص مسار الإجراءات وتسخير الإمكانات، من حيث تشكيل اللجان العاملة وفرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وتهيئة بيت الطالب لمن يرغب السكن منهم؛ تسهيلاً لأمورهم وتيسيرًا عليهم.

سير العمل

ووقفت المساعدة للشؤون التعليمية نورة بنت حمد الركبان، على مقر لجان الوظائف التعليمية التعاقدية بالإدارات النسائية، مطمئنة على سير العمل.