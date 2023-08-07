بدء إجراء المقابلات للمرشحين على الوظائف التعليمية بتعليم المجمعة التاريخ يعيد نفسه.. عمران خان يقبع في الزنزانة التي أعدها لعائلة شريف مشجع ينزل إلى أرضية الملعب بعد مباراة النصر والرجاء تسريب في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا كريم بنزيما يقرب محمد صلاح من الانضمام لـ الاتحاد بدء التقديم للطلاب والطالبات على المقاعد الدراسية الشاغرة بجامعة شقراء لجميع مستخدمي هواتف أندرويد احذفوا هذه التطبيقات فورًا هل يُنقل نهائي كأس الملك سلمان للأندية إلى ملعب الجوهرة ؟ توقعات بأتربة مثارة على الرياض حتى الـ 7 مساءً المجلس العسكري بالنيجر يغلق المجال الجوي
بدأت إدارة تعليم المجمعة إجراءات المقابلات الشخصية للمُرشحين والمُرشحات للوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني، ذلك بمتابعة مباشرة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، الذي زار مقر اللجان، واطلع على أعمالهم، والتقى بالمرشحين ورحب بهم وهنأهم ودعا لهم بالتوفيق في خدمة الوطن.
وأكملت الإدارة في وقت سابق إعداد الخطة الزمنية لاستقبال المُرشحين والمُرشحات، وتخصيص مسار الإجراءات وتسخير الإمكانات، من حيث تشكيل اللجان العاملة وفرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وتهيئة بيت الطالب لمن يرغب السكن منهم؛ تسهيلاً لأمورهم وتيسيرًا عليهم.
ووقفت المساعدة للشؤون التعليمية نورة بنت حمد الركبان، على مقر لجان الوظائف التعليمية التعاقدية بالإدارات النسائية، مطمئنة على سير العمل.