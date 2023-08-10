رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي 3.2 ملايين راكب عبر الطيران المدنيّ في موسم الحج وفاة عضو فرقة رابح صقر مختنقًا أثناء نومه بدء صيانة طريق الملك عبدالعزيز بالدمام الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع غدًا ضابط أمريكي: فشل الهجوم المضاد وروسيا تسيطر على خطوط المواجهة ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب المقصود بمصطلح القبة الحرارية
بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.
ونوه حساب المواطن في منشور عبر موقع إكس، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.