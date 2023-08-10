Icon

رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي Icon 3.2 ملايين راكب عبر الطيران المدنيّ في موسم الحج Icon وفاة عضو فرقة رابح صقر مختنقًا أثناء نومه Icon بدء صيانة طريق الملك عبدالعزيز بالدمام Icon الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع غدًا Icon ضابط أمريكي: فشل الهجوم المضاد وروسيا تسيطر على خطوط المواجهة Icon ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور Icon ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب Icon المقصود بمصطلح القبة الحرارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس

بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ صباحاً
بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

ونوه حساب المواطن في منشور عبر موقع إكس، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

قد يهمّك أيضاً
اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم

اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر

توفير علاج جديد بالإنزيم البديل لطفلة تعاني من مرض نادر

الدعم الإضافي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم