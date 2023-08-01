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للمستفيدين المؤهلين بالدورة 20

بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين
المواطن - فريق التحرير

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بدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين المؤهلين بالدورة 20.

ومن المقرر أن يستمر صرف معاشات الضمان الاجتماعي، حتى نهاية اليوم الثلاثاء، لمن استوفى شروط الحصول على المعاش.

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شروط معاشات الضمان الاجتماعي

– أن يكون المواطن من السعوديين فالدعم موجه لهم بشكل خاص.

– لا بد من توفر شرط الإقامة المستدامة في السعودية.

– عدم تجاوز قيمة الدخل الشهرية الحد المانع للحصول على قيمة الراتب أو المعاش.

– عدم السكن بدار إيواء أو مقر سكن تابع للحكومة.

– جميع الدورات الخاصة بالتأهيل يكون متابعًا لها ولا يتغيب عنها.

أما عن خطوات الاعتراض على قيمة أو استحقاق معاش الضمان المطور فهي متعددة.

خطوات الاعتراض

في سياق آخر، قالت الوزارة: إنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية هنا بالخطوات التالية:

– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.

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