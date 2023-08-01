بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين

موعد مباريات الجولة الثالثة من البطولة العربية بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين جزيرة الوصل أيقونة الجمال والطبيعة البحرية في حقل خسارة الاتحاد المنستيرى ضد النصر برباعية في البطولة العربية أحمد حلمي ونجوم ميمو في جولة المملكة بالطائف 5 أسباب تؤدي إلى تعنيف الأطفال تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7 سنوات كلمة حسان تمبكتي تقلق إدارة الشباب الاتحاد يتعاقد رسميًّا مع فابينيو حتى 2026 أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
بدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين المؤهلين بالدورة 20.
ومن المقرر أن يستمر صرف معاشات الضمان الاجتماعي، حتى نهاية اليوم الثلاثاء، لمن استوفى شروط الحصول على المعاش.
– أن يكون المواطن من السعوديين فالدعم موجه لهم بشكل خاص.
– لا بد من توفر شرط الإقامة المستدامة في السعودية.
– عدم تجاوز قيمة الدخل الشهرية الحد المانع للحصول على قيمة الراتب أو المعاش.
– عدم السكن بدار إيواء أو مقر سكن تابع للحكومة.
– جميع الدورات الخاصة بالتأهيل يكون متابعًا لها ولا يتغيب عنها.
أما عن خطوات الاعتراض على قيمة أو استحقاق معاش الضمان المطور فهي متعددة.
في سياق آخر، قالت الوزارة: إنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية هنا بالخطوات التالية:
– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.