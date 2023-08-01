بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين

بدأ إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين المؤهلين بالدورة 20.

ومن المقرر أن يستمر صرف معاشات الضمان الاجتماعي، حتى نهاية اليوم الثلاثاء، لمن استوفى شروط الحصول على المعاش.

شروط معاشات الضمان الاجتماعي

– أن يكون المواطن من السعوديين فالدعم موجه لهم بشكل خاص.

– لا بد من توفر شرط الإقامة المستدامة في السعودية.

– عدم تجاوز قيمة الدخل الشهرية الحد المانع للحصول على قيمة الراتب أو المعاش.

– عدم السكن بدار إيواء أو مقر سكن تابع للحكومة.

– جميع الدورات الخاصة بالتأهيل يكون متابعًا لها ولا يتغيب عنها.

أما عن خطوات الاعتراض على قيمة أو استحقاق معاش الضمان المطور فهي متعددة.

خطوات الاعتراض

في سياق آخر، قالت الوزارة: إنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية هنا بالخطوات التالية:

– برامج الدعم الخاصة بي.

– برنامج الضمان الاجتماعي.

– الأهلية والاستحقاق.

– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.

– تسليم الاعتراض.