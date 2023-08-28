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تعد من متطلبات استمرار العلاوة السنوية والتعيينات

بدء التسجيل في اختبار الرخص المهنية العام للمعلمين

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
بدء التسجيل في اختبار الرخص المهنية العام للمعلمين
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المواطن - فريق التحرير

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يبدأ، اليوم الاثنين، التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية “العام” لمنسوبي ومنسوبات التعليم ممن هم على رأس العمل، وجميع الخريجين والخريجات، والتي تعد من متطلبات استمرار العلاوة السنوية والتعيين على الوظائف التعليمية.

مواعيد التسجيل

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد التسجيل في اختبار الرخص التربوي العام على النحو التالي:

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وبحسب الهيئة، يبدأ التسجيل للمعلمين لمن هم على رأس العمل اعتبارًا من 28 أغسطس 2023م، ويستمر حتى 8 نوفمبر 2023م.

وأشارت هيئة تقويم التعليم إلى موعد الاختبارات للجميع (الرجال)، والذي يبدأ من 31 أغسطس 2023م، ويستمر حتى نهاية التسجيل بتاريخ 8 نوفمبر 2023م.

وبالنسبة لتسجيل المعلمات لمن هن على رأس العمل يبدأ التسجيل اعتبارًا من 4 سبتمبر 2023م،  وللجميع (النساء) ابتداءً من 6 سبتمبر ،ويستمر حتى 8 نوفمبر 2023م.

وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إنه سيتم الإعلان عن موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية 1445 ‘التخصصي’ للمعلمين والمعلمات خلال شهر أكتوبر 2023م.

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