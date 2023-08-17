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تستهدف طلبة التعليم العام

بدء التسجيل في مسابقة موهوب للمنافسة في 19 أولمبياد دولياً

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
بدء التسجيل في مسابقة موهوب للمنافسة في 19 أولمبياد دولياً
المواطن - واس

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، بدء التسجيل في مسابقة موهوب، التي تستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر المقبل، وتستهدف طلبة التعليم العام.

أهداف المسابقة

وتهدف المسابقة، إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والفضاء، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية، التي تعقد سنويًا، مستهدفة الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني ثانوي.

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وتركز المسابقة على دعم الطلبة ببرامج تدريبية متخصصة، وتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترشيح الطلبة المتميزين للانضمام في المنتخبات السعودية التي تشارك في الأولمبيادات الدولية، حيث سيدخل الفائزون بالمسابقة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية؛ ليتم بعد سنتين اختيار من يمثل منهم المملكة في 19 أولمبيادًا إقليميًا ودوليًا.

ويشترط للمشاركة في مسابقات الأولمبيادات الدولية أن يكون الطالبـ/ـة سعودي الجنسية، وأن يجتاز الطالبـ/ـة الاختبارات المرحلية التي تؤهله للاستمرار في التدريب ضمن المراحل المتقدمة في التدريب، لرفع اسم المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية، وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية في مجالات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والفضاء، كذلك رفع وعي المجتمع بدورهم، وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية.

مسابقة عالمية سنوية

يُذكر أن الأولمبيادات الدولية هي مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام تشمل عدة تخصصات منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء والمعلوماتية، وتعقد في فصل الصيف من كل عام باستضافة إحدى الدول المشاركة، ويشارك فيها ما يزيد عن 100 دولة، وتقام هذه المسابقات منذ أكثر من 50 عامًا، ويتم الترشيح للمشاركة في هذه المسابقات بناء على أداء الطالبـ/ـة في الملتقيات التدريبية من خلال اجتياز الاختبارات التي تعقد في الملتقيات إلى أن يصل إلى اختبارات الترشيح للمسابقات النهائية.

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