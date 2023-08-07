بدء التقديم للطلاب والطالبات على المقاعد الدراسية الشاغرة بجامعة شقراء

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أعلنت جامعة شقراء عن إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للقبول الإلحاقي من خلال بوابة القبول الإلكتروني، للتقديم على المقاعد الشاغرة بكليات الجامعة للعام الجامعي 1445هـ.
وأوضحت الجامعة، في منشور عبر منصة إكس، أن فترة استقبال الطلبات لتلك المرحلة، ستكون خلال الفترة من يوم الاثنين 20 من المحرم 1445هـ حتى الجمعة 24/ 1/ 1445هـ، على أن تعلن النتائج، وبدء تأكيد القبول يوم السبت 25/ 1/ 1445هــ، وتنتهي فترة تأكيد القبول يوم الأحد 26 محرم 1445هـ.
وبينت الجامعة إجراءات القبول وفق الجدول التالي: