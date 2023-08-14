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بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة
المواطن - واس

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أعلنت جامعة جدة ممثلة في الكلية التطبيقية عن بدء القبول الإلكتروني للعام 1444هـ، في مسارات مبادرة “تمم” لتعديل المسار المهني لخريجي جامعة جدة بما يتوافق مع احتياج سوق العمل.

مبادرة تمم

وتمثل مبادرة “تمم” أحد برامج رؤية الجامعة لتمكين الخريجين بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من رأس المال البشري، وخفض نسبة البطالة بين الخريجين.

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5 مسارات

وأشارت جامعة جدة إلى أن مبادرة “تمم” تستهدف الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة وظيفية لمدة تزيد عن 6 أشهر، مبينةً أن من أهم المسارات النوعية المتاحة للتسجيل (التسويق الرقمي – الإرشاد السياحي – تصميم الجرافيك – اللوجستيات والنقل – جودة وسلامة الأغذية)، داعيةً الراغبين بالتسجيل من خلال الرابط:(https://tamm.uj.edu.sa/ ).

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