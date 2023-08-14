بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المبنى المنهار اليوم كريستيانو رونالدو يغيب عن تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق أسعار القمح تقفز بعد قصف روسيا سفينة في البحر الأسود سحب فيلم باربي رسميًا من قاعات السينما الجزائرية مالكوم يسجل ثاني هاتريك في افتتاحية دوري روشن إلغاء رحلة دولية و32 محلية في أستراليا بسبب صراخ راكب الاتحاد يستهل مباريات الدوري السعودي بثلاثية في الرائد هاتريك مالكوم يُهدي الهلال أول 3 نقاط بـ دوري روشن ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أعلنت جامعة جدة ممثلة في الكلية التطبيقية عن بدء القبول الإلكتروني للعام 1444هـ، في مسارات مبادرة “تمم” لتعديل المسار المهني لخريجي جامعة جدة بما يتوافق مع احتياج سوق العمل.
وتمثل مبادرة “تمم” أحد برامج رؤية الجامعة لتمكين الخريجين بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال سد الفجوة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من رأس المال البشري، وخفض نسبة البطالة بين الخريجين.
وأشارت جامعة جدة إلى أن مبادرة “تمم” تستهدف الخريجين الذين لم يحصلوا على فرصة وظيفية لمدة تزيد عن 6 أشهر، مبينةً أن من أهم المسارات النوعية المتاحة للتسجيل (التسويق الرقمي – الإرشاد السياحي – تصميم الجرافيك – اللوجستيات والنقل – جودة وسلامة الأغذية)، داعيةً الراغبين بالتسجيل من خلال الرابط:(https://tamm.uj.edu.sa/ ).