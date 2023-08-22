بدء تموين سفن الخط الملاحي في قناة السويس بالميثانول الأخضر

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى غدًا إنقاذ 7 أطفال ومعلمهم تعطل بهم تلفريك عالق بباكستان الرياض أكثر المناطق إصابة بالسرطانات في السعودية النصر يصعد لمجموعات أبطال آسيا برباعية في شباب الأهلي صور الأقمار الصناعية تكشف استهداف كييف للقواعد العسكرية الروسية ذهول رونالدو لحظة إحراز شباب الأهلي هدفه الثاني طرق تعويض ملاك السيارات حال عدم توفير الوكالات قطع الغيار لمركباتهم تهيئة صحن المطاف وتجفيف مياه الأمطار وسط استعدادات متكاملة تطاير لوحات إعلانية ضخمة بسبب رياح مكة نجم شبابي آخر يقترب من الهلال بعد تمبكتي
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة بدأت في تنفيذ عمليات تموين سفن الخط الملاحي بالميثانول الأخضر وإحلال الطاقة النظيفة في تشغيل الوحدات البحرية وأسطول سيارات وحافلات الهيئة ومحطات الإرشاد لتحويل القناة بحلول عام 2030 إلى قناة خضراء .
جاء ذلك، خلال كلمته في فعاليات الإحتفالية التى نظمتها المنطقة الإقتصادية لقناة السويس للإعلان عن عقود إلتزام المحطات الجديدة وبدء نشاط تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر بميناء شرق بورسعيد.
وأضاف أسامة ربيع أن التزام قناة السويس بالتحول إلى قناة خضراء سيكون له مردود إيجابي على صناعة النقل البحري وكافة مستخدمي القناة من الخطوط الملاحية العالمية من خلال الدعوة للتحول للوقود الأخضر والالتزام بإجراءات السلامة البيئية.
وأشاد الفريق ربيع بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد الذي يجمع هيئة قناة السويس مع الخط الملاحي العالمي ميرسك حيث تجمعهما علاقات ملاحية وتجارية طويلة الأمد في تجسيد واقعي لأحد النماذج الناجحة للتعاون القائمة على تحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي .
ولفت إلى توصيات مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي التى استضافتها مصر والتى تستهدف تحقيق نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على إستخدام الوقود النظيف لحماية البيئة بما يدفع كافة مناحي الحياة نحو الأفضل،منوها بإستضافة دولة الامارات مؤتمر المناخ COP28 هذا العام.