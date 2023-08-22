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لتحويل القناة بحلول عام 2030 إلى قناة خضراء

بدء تموين سفن الخط الملاحي في قناة السويس بالميثانول الأخضر

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
بدء تموين سفن الخط الملاحي في قناة السويس بالميثانول الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة بدأت في تنفيذ عمليات تموين سفن الخط الملاحي بالميثانول الأخضر وإحلال الطاقة النظيفة في تشغيل الوحدات البحرية وأسطول سيارات وحافلات الهيئة ومحطات الإرشاد لتحويل القناة بحلول عام 2030 إلى قناة خضراء .

قناة خضراء

جاء ذلك، خلال كلمته في فعاليات الإحتفالية التى نظمتها المنطقة الإقتصادية لقناة السويس للإعلان عن عقود إلتزام المحطات الجديدة وبدء نشاط تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر بميناء شرق بورسعيد.

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وأضاف أسامة ربيع أن التزام قناة السويس بالتحول إلى قناة خضراء سيكون له مردود إيجابي على صناعة النقل البحري وكافة مستخدمي القناة من الخطوط الملاحية العالمية من خلال الدعوة للتحول للوقود الأخضر والالتزام بإجراءات السلامة البيئية.

وأشاد الفريق ربيع بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد الذي يجمع هيئة قناة السويس مع الخط الملاحي العالمي ميرسك حيث تجمعهما علاقات ملاحية وتجارية طويلة الأمد في تجسيد واقعي لأحد النماذج الناجحة للتعاون القائمة على تحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي .

ولفت إلى توصيات مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي التى استضافتها مصر والتى تستهدف تحقيق نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على إستخدام الوقود النظيف لحماية البيئة بما يدفع كافة مناحي الحياة نحو الأفضل،منوها بإستضافة دولة الامارات مؤتمر المناخ COP28 هذا العام.

 

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