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سيتم تحويل الحركة المرورية بالاتجاه إلى اليمين

بدء صيانة طريق الملك عبدالعزيز بالدمام

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
بدء صيانة طريق الملك عبدالعزيز بالدمام
المواطن - واس

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تبدأ أمانة المنطقة الشرقية غداً، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، أعمال صيانة طريق الملك عبدالعزيز ” طريق الميناء ” تقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام، وذلك بإغلاق أسفل الجسر، وأعلى النفق، وسيتم استبدال فواصل التمدد.

تحويل الحركة المرورية

وأشارت الأمانة، إلى أن الحركة المرورية خلال مرحلة أعمال الصيانة، التي تستمر 10 أيام ستكون بإغلاق أسفل طريق جسر الملك عبدالعزيز وفوق نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، بجميع الاتجاهات، أما مستخدمو الطريق المحلي بجميع الاتجاهات، سيتم تحويل الحركة المرورية بالانعطاف بالاتجاه إلى اليمين.

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تحسين الطرق

وأكدت، حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وتحقيق رضا المستفيدين، داعية سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للازدحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وفي حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات (940).

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