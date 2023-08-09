حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي 3.2 ملايين راكب عبر الطيران المدنيّ في موسم الحج رابح صقر ينعي عضو فرقته سعد الهليل بدء صيانة طريق الملك عبدالعزيز بالدمام الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع غدًا ضابط أمريكي: فشل الهجوم المضاد وروسيا تسيطر على خطوط المواجهة ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب
تبدأ أمانة المنطقة الشرقية غداً، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، أعمال صيانة طريق الملك عبدالعزيز ” طريق الميناء ” تقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام، وذلك بإغلاق أسفل الجسر، وأعلى النفق، وسيتم استبدال فواصل التمدد.
وأشارت الأمانة، إلى أن الحركة المرورية خلال مرحلة أعمال الصيانة، التي تستمر 10 أيام ستكون بإغلاق أسفل طريق جسر الملك عبدالعزيز وفوق نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، بجميع الاتجاهات، أما مستخدمو الطريق المحلي بجميع الاتجاهات، سيتم تحويل الحركة المرورية بالانعطاف بالاتجاه إلى اليمين.
وأكدت، حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وتحقيق رضا المستفيدين، داعية سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للازدحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وفي حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات (940).