بدء وصول المقررات الدراسية للعام الجديد 1445هـ

أعلنت العديد من إدارات التعليم عن بدء وصول المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1445هـ.

وصول المقررات الدراسية

وقالت إدارة تعليم حائل عبر حسابها على منصة “إكس” إن تعليم حائل ممثلًا بإدارتي المستودعات والتجهيزات المدرسية؛ يواصل ترحيل وتسليم المقررات الدراسية للمدارس وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي 1445هـ.

كما نشرت إدارة تعليم الزلفي صورًا من وصول المقررات الدراسية قائلة إنه ضمن الاستعدادات للعام الدراسي 1445هـ، وبمتابعة من مدير تعليم الزلفى وصول دفعة من المقررات الدراسية لمستودعات الإدارة ليتم ترحيلها للمدارس.

وفي إطار استعدادات إدارة تعليم المدينة المنورة للعام الدراسي الجديد 1445هـ، تتواصل بإدارة المستودعات عمليات ترحيل وإيصال المقررات الدراسية لجميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية والمدارس، وفق الخطة المحددة لذلك.

عودة الطلاب للمدارس

ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات إلى الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 4 صفر عام 1445 هـ.

فيما يعود المشرفون التربويون ومنسوبو مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال يوم الأحد الموافق 26 محرم الجاري.