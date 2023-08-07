Icon

ترشيد راعيًا فضيًا لـ النصر لمدة 3 سنوات Icon بدء وصول المقررات الدراسية للعام الجديد 1445هـ Icon إجراءات شغل الوظائف التعليمية بعد المقابلات الشخصية Icon ميركاتو تاريخي لـ الأهلي في 2023 Icon لويس ألبيرتو مطلب جماهير النصر Icon ترقب فتح باب التقاعد المبكر على نظام فارس Icon ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون Icon سيكو فوفانا يُعيد هدف ماجد عبدالله للأذهان Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع قرب عودة الطلاب للمدارس

بدء وصول المقررات الدراسية للعام الجديد 1445هـ

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
بدء وصول المقررات الدراسية للعام الجديد 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت العديد من إدارات التعليم عن بدء وصول المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1445هـ.

وصول المقررات الدراسية

وقالت إدارة تعليم حائل عبر حسابها على منصة “إكس” إن تعليم حائل ممثلًا بإدارتي المستودعات والتجهيزات المدرسية؛ يواصل ترحيل وتسليم المقررات الدراسية للمدارس وفق الخطة الزمنية المعتمدة، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي 1445هـ.

قد يهمّك أيضاً
مغامرة بالجبال تنهي حياة أسرة بالكامل

مغامرة بالجبال تنهي حياة أسرة بالكامل

سبب انتشار مرض جلد الدجاجة في النساء أكثر من الرجال

سبب انتشار مرض جلد الدجاجة في النساء أكثر من الرجال

كما نشرت إدارة تعليم الزلفي صورًا من وصول المقررات الدراسية قائلة إنه ضمن الاستعدادات للعام الدراسي 1445هـ، وبمتابعة من مدير تعليم الزلفى وصول دفعة من المقررات الدراسية لمستودعات الإدارة ليتم ترحيلها للمدارس.

المقررات الدراسية

وفي إطار استعدادات إدارة تعليم المدينة المنورة للعام الدراسي الجديد 1445هـ، تتواصل بإدارة المستودعات عمليات ترحيل وإيصال المقررات الدراسية لجميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية والمدارس، وفق الخطة المحددة لذلك.

عودة الطلاب للمدارس

ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات إلى الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 4 صفر عام 1445 هـ.

فيما يعود المشرفون التربويون ومنسوبو مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال يوم الأحد الموافق 26 محرم الجاري.

المقررات الدراسية المقررات الدراسية المقررات الدراسية المقررات الدراسية المقررات الدراسية المقررات الدراسية المقررات الدراسية المقررات الدراسية المقررات الدراسية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم