Icon

شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة Icon 77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية Icon ميتروفيتش يصل الرياض للانضمام إلى الهلال Icon القبض علـى شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالقصيم Icon النصر يحسم صفقة إيمريك لابورت Icon ماسك يلغي خاصية حظر الحسابات في منصة إكس Icon خطوة تفصل أوتافيو عن التوقيع للنصر Icon بداية مبشرة للاتفاق مع ستيفن جيرارد Icon الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لجسر مانقوكي في مدغشقر Icon 3 وصايا لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ظهر الفريق بشكل مميز أول جولتين

بداية مبشرة للاتفاق مع ستيفن جيرارد

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
بداية مبشرة للاتفاق مع ستيفن جيرارد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق انطلاقة مميزة مع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق الاتفاق مع ستيفن جيرارد

وتعاقد نادي الاتفاق مع أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد هذا الصيف، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2025، وبدأ مهمته رسميًا خلال المعسكر الإعدادي الذي أُقيم في كرواتيا.

قد يهمّك أيضاً
أمطار متفاوتة وأجواء حارة نهارًا بمعظم المناطق

أمطار متفاوتة وأجواء حارة نهارًا بمعظم المناطق

عبدالمجيد الصليهم: كأس الملك سلمان للأندية إنجاز خاص لنا

عبدالمجيد الصليهم: كأس الملك سلمان للأندية إنجاز خاص لنا

وعمل ستيفن جيرارد على تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بدنيًا وفنيًا بشكل مميز، كما استعان بعدد من اللاعبين الشباب، مؤكدًا أنهم مميزين ويستطيعون المشاركة مع المنتخب السعودي.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @Ettifaq

تطوير أداء اللاعبين

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 5 مباريات ودية في معسكر كرواتيا، حرص خلالهم جيرارد على تطوير أداء اللاعبين وتصحيح الأخطاء، وهو ما ظهر مع انطلاقة دوري روشن السعودي، حيث قدموا مستوى مميزًا.

وبدأ الاتفاق مبارياته الودية بتعادل إيجابي أمام ألوميني السلوفيني، ثم خسر بهدف دون رد ضد فارازدين الكرواتي، وتعادل مع زالايجيرزيجي تورنا أجيليت المجري بهدف لكل منهما، وهُزم ضد لوكوموتيفا بهدف، وفاز على رابونتيكي برباعية.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

انطلاقة مميزة للاتفاق

ومع بداية منافسات دوري روشن السعودي، خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الأنظار مع ستيفن جيرارد، حيث نجح في تحويل تأخره ضد النصر إلى فوز بثنائية، وتجاوز الحزم في الجولة الثانية بهدفين دون رد.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان والطائف 
أخبار أمنية

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان...

أخبار أمنية
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
السعودية اليوم

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص...

السعودية اليوم
القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف متغيب عن العمل بإقامة مزورة
أخبار أمنية

القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف...

أخبار أمنية
تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب
السعودية اليوم

تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب

السعودية اليوم
43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر
الرياضة

43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي...

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة...

السعودية اليوم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة في عسير
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة...

السعودية اليوم