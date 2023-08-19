بداية مبشرة للاتفاق مع ستيفن جيرارد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق انطلاقة مميزة مع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

تألق الاتفاق مع ستيفن جيرارد

وتعاقد نادي الاتفاق مع أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد هذا الصيف، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2025، وبدأ مهمته رسميًا خلال المعسكر الإعدادي الذي أُقيم في كرواتيا.

وعمل ستيفن جيرارد على تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بدنيًا وفنيًا بشكل مميز، كما استعان بعدد من اللاعبين الشباب، مؤكدًا أنهم مميزين ويستطيعون المشاركة مع المنتخب السعودي.

تطوير أداء اللاعبين

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق 5 مباريات ودية في معسكر كرواتيا، حرص خلالهم جيرارد على تطوير أداء اللاعبين وتصحيح الأخطاء، وهو ما ظهر مع انطلاقة دوري روشن السعودي، حيث قدموا مستوى مميزًا.

وبدأ الاتفاق مبارياته الودية بتعادل إيجابي أمام ألوميني السلوفيني، ثم خسر بهدف دون رد ضد فارازدين الكرواتي، وتعادل مع زالايجيرزيجي تورنا أجيليت المجري بهدف لكل منهما، وهُزم ضد لوكوموتيفا بهدف، وفاز على رابونتيكي برباعية.

انطلاقة مميزة للاتفاق

ومع بداية منافسات دوري روشن السعودي، خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الأنظار مع ستيفن جيرارد، حيث نجح في تحويل تأخره ضد النصر إلى فوز بثنائية، وتجاوز الحزم في الجولة الثانية بهدفين دون رد.