بدر الحبيش يطرب جمهوره بأعذب الألحان بالخرج

أحيا الفنان بدر الحبيش، مساء يوم الجمعة، حفلًا غنائيًّا مليئًا بالألحان العذبة ضمن حفلات جولة المملكة 2023، بمسرح نادي الشعلة في الخرج.

وشارك الفنان بدر الحبيش في إحيائه للحفلة كل من جابر الكاسر ودحوم الطلاسي على مسرح نادي الشعلة في الخرج ضمن حفلات جولة المملكة 2023.