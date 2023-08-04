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ضمن فعاليات جولة المملكة 2023

بدر الحبيش يطرب جمهوره بأعذب الألحان بالخرج

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
بدر الحبيش يطرب جمهوره بأعذب الألحان بالخرج
المواطن - فريق التحرير

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أحيا الفنان بدر الحبيش، مساء يوم الجمعة، حفلًا غنائيًّا مليئًا بالألحان العذبة ضمن حفلات جولة المملكة 2023، بمسرح نادي الشعلة في الخرج.

وشارك الفنان بدر الحبيش في إحيائه للحفلة كل من جابر الكاسر ودحوم الطلاسي على مسرح نادي الشعلة في الخرج ضمن حفلات جولة المملكة 2023.

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