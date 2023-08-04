بدر الحبيش يطرب جمهوره بأعذب الألحان بالخرج

أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انتحارها نزع ملكية 3 قصور تاريخية في الطائف مواطن يوثق جولته بمحمية الملك عبدالعزيز جماهير الأهلي المصري غاضبة بعد رحيل سيد عبدالحفيظ لص يقتحم متجر أبل برافعة شوكية مسروقة مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد توزيع 10 آلاف مظلة على قاصدي المسجد الحرام لص يسرق 14 خلية نحل والشرطة البريطانية تبحث عنه توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير غدًا Alnasser يصل أبها استعدادًا لمواجهة الرجاء
أحيا الفنان بدر الحبيش، مساء يوم الجمعة، حفلًا غنائيًّا مليئًا بالألحان العذبة ضمن حفلات جولة المملكة 2023، بمسرح نادي الشعلة في الخرج.
وشارك الفنان بدر الحبيش في إحيائه للحفلة كل من جابر الكاسر ودحوم الطلاسي على مسرح نادي الشعلة في الخرج ضمن حفلات جولة المملكة 2023.
الفنان بدر الحبيش يطرب جمهوره في ليلة مليئة بأعذب الألحان ضمن حفلات #جولة_المملكة🎙️🎶#عيشها ✨ pic.twitter.com/J05iYFhGyz
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) August 4, 2023